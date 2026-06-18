SanDisk lance un SSD de 8 TB pour PS5 au prix de 3 700 dollars

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SanDisk lance un SSD de 8 TB pour PS5 au prix de 3 700 dollars

SanDisk a présenté un nouveau SSD officiellement licencié pour les consoles Sony PlayStation 5, avec une capacité record de 8 TB. Cependant, le prix de l'appareil a surpris beaucoup de monde : le prix recommandé sur le site officiel est fixé à 3 700 dollars. Ce prix est plusieurs fois supérieur à celui des consoles de jeux modernes elles-mêmes. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Actuellement, une remise est disponible sur la boutique en ligne du fabricant, ramenant le prix du produit à 2 960 dollars. Malgré cela, ce montant reste extrêmement élevé. Pour comparer, la console PS5 Pro récemment présentée avec 2 TB de stockage interne est vendue environ 900 dollars sur le marché américain. Ainsi, pour le prix d'un seul SSD, on peut acheter au moins trois ou quatre des consoles de jeux les plus puissantes.

Crise du marché de la mémoire et hausse des prix

selon Ixbt.com, ces prix élevés sont liés non seulement au prestige de la marque, mais aussi à la pénurie de mémoire NAND sur le marché mondial. Les experts prévoient que le prix des périphériques de stockage continuera d'augmenter. Cette tendance a également provoqué une hausse du prix des consoles Sony en avril.

Nelson Duan, vice-président de Silicon Motion, a souligné que le déficit actuel de mémoire NAND n'est que « le début ». Selon lui, la situation pourrait s'aggraver d'ici 2027. Duan a déclaré ouvertement que le marché de détail des SSD est pratiquement en train de disparaître et que les fabricants rencontrent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en matières premières.

Actuellement, même les grands fabricants de PC ne parviennent pas à acheter suffisamment de puces de mémoire flash originales. De nombreuses entreprises sont contraintes d'acheter des produits finis pour les retraiter, ce qui entraîne une augmentation brutale du coût de revient du produit final.

Cette nouvelle est également importante pour les gamers et les passionnés de technologie ouzbeks. Alors que la taille des jeux PlayStation 5 augmente de jour en jour, le besoin de stockage supplémentaire est élevé. Cependant, cette solution premium proposée par SanDisk semble destinée non pas aux utilisateurs ordinaires, mais plutôt aux professionnels et aux collectionneurs.

En conclusion, l'instabilité du marché des périphériques de stockage aura inévitablement un impact sur le prix des gadgets technologiques dans les années à venir. Ce produit issu du partenariat entre SanDisk et Sony reste pour l'instant l'un des accessoires les plus chers et les plus capacitifs du marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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