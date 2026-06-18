Lancement de l'internet par satellite Amazon Leo en Ouzbékistan

L'Ouzbékistan franchit une étape importante dans le domaine des technologies numériques : le réseau Amazon Leo (Project Kuiper), fournissant un internet haut débit via des satellites en orbite basse, sera lancé dans le pays. Ce projet vise à assurer une communication stable et de qualité même dans les régions les plus reculées de la république. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon la déclaration du ministre des Technologies numériques, Sherzod Shermatov, lors du forum international d'investissement de Tachkent, un accord pour le lancement de ce service devrait être signé prochainement. Le ministre a souligné que le système Amazon Leo pourrait même surpasser le célèbre réseau Starlink en termes de paramètres techniques et de compétitivité.

Une fois le nouvel accord signé, l'utilisation libre des terminaux Amazon Leo sera permise sur le territoire ouzbek. Cela revêt une importance majeure pour les zones montagneuses, désertiques et les villages isolés où le déploiement de lignes de fibre optique traditionnelles est difficile. Ainsi, l'accès à l'internet haut débit sera possible partout dans le pays.

Concurrence avec Starlink et capacités techniques

La société Amazon a accéléré le lancement de ses satellites en orbite basse (Low Earth Orbit — LEO). Selon ixbt.com, la fusée européenne Ariane 6 a récemment placé avec succès 36 satellites Amazon en orbite. Actuellement, des centaines d'appareils prêts attendent les prochains vols à la base de l'entreprise en Floride.

Selon les experts, l'entrée du projet Amazon sur le marché ouzbek renforcera la concurrence saine dans le secteur. Cela pourrait non seulement améliorer la qualité du service, mais aussi favoriser une baisse des prix pour les consommateurs finaux. Le réseau Amazon Leo devrait être pleinement opérationnel à partir de 2026.

Actuellement, le gouvernement ouzbek travaille à la modernisation de l'infrastructure numérique et à l'élargissement de l'accès aux ressources d'information pour toutes les couches de la population. La coopération avec Amazon fait partie intégrante de ces objectifs stratégiques et soutient les ambitions du pays de devenir un hub IT régional.

Les résultats suivants sont attendus dans le cadre du projet :