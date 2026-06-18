Le Samsung Galaxy S27 pourrait manquer des mises à jour attendues

·3·Technologie
Le Samsung Galaxy S27 pourrait manquer des mises à jour attendues

Bien que le géant technologique sud-coréen Samsung ait commencé à travailler sur ses futurs smartphones phares, les premières informations pourraient décevoir beaucoup de monde. Selon des sources de la chaîne d'approvisionnement citées par la publication Naver, le modèle de base du Galaxy S27 ne devrait pas subir de changements majeurs au niveau de l'écran et de la caméra. C'est ce qu'indique l'information rapportée.

À ce stade, il n'y a aucun signe de développement de nouveaux panneaux d'affichage ou de modules de caméra améliorés pour le nouvel appareil. Cela signifie que le Galaxy S27 pourrait hériter des spécifications techniques du Galaxy S26 (qui n'a pas encore été présenté) et même des modèles précédents. Ces dernières années, Samsung a concentré son attention sur la version Ultra, se limitant à de petits changements évolutifs pour les modèles de base.

Une stratégie de réduction des coûts

L'absence de changement d'écran pourrait être due à des raisons économiques. Selon les données, Samsung prévoit d'abandonner les produits de sa propre division Samsung Display pour passer aux panneaux OLED développés par l'entreprise chinoise BOE. Cela permettrait d'économiser environ 5 dollars par panneau.

Bien que 5 dollars puisse sembler être un petit montant, pour des flagships vendus à des millions d'exemplaires, cela a un impact significatif sur les bénéfices de l'entreprise. Cependant, pour les utilisateurs, cela pourrait être perçu comme une stagnation technologique, alors que les concurrents, notamment les marques chinoises, augmentent radicalement la luminosité et la qualité des écrans.

Tout peut encore changer

Il convient de noter qu'il reste environ neuf mois avant la présentation officielle de la série Galaxy S27. Les appareils sont actuellement en phase initiale de conception. Pendant ce temps, les ingénieurs de Samsung pourraient modifier la liste des fournisseurs ou décider d'ajouter de nouveaux composants.

Sur le marché ouzbek, les flagships Samsung ont toujours joui d'un prestige élevé. S'il n'y a pas de changements significatifs dans le modèle de base, l'attention des consommateurs pourrait se porter davantage sur le modèle Ultra ou sur les flagships de l'année précédente, désormais moins chers. Bien que ces informations ne soient pas encore officiellement confirmées, les insiders prédisent que l'approche conservatrice de Samsung se poursuivra.

SamsungGalaxy S27SmartphoneTechnologieOLED
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Chute brutale du prix de l'iPhone 17 Pro en Russie : le flagship continue de baisserChute brutale du prix de l'iPhone 17 Pro en Russie : le flagship continue de baisserAujourd'hui, 10:58Lancement de l'internet par satellite Amazon Leo en OuzbékistanLancement de l'internet par satellite Amazon Leo en OuzbékistanAujourd'hui, 10:52SanDisk lance un SSD de 8 TB pour PS5 au prix de 3 700 dollarsSanDisk lance un SSD de 8 TB pour PS5 au prix de 3 700 dollarsAujourd'hui, 09:55Mise à jour One UI 8.5 disponible pour le Galaxy Z Fold7 : les fonctions flagship arrivent sur le smartphone pliableMise à jour One UI 8.5 disponible pour le Galaxy Z Fold7 : les fonctions flagship arrivent sur le smartphone pliableAujourd'hui, 09:23Rostex présente le nouveau drone Supercam S180 capable de manœuvres aériennesRostex présente le nouveau drone Supercam S180 capable de manœuvres aériennesAujourd'hui, 08:52Oppo Reno 15A présenté : batterie de 7000 mAh et protection IP69Oppo Reno 15A présenté : batterie de 7000 mAh et protection IP69Aujourd'hui, 08:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti