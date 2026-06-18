Le Samsung Galaxy S27 pourrait manquer des mises à jour attendues

Bien que le géant technologique sud-coréen Samsung ait commencé à travailler sur ses futurs smartphones phares, les premières informations pourraient décevoir beaucoup de monde. Selon des sources de la chaîne d'approvisionnement citées par la publication Naver, le modèle de base du Galaxy S27 ne devrait pas subir de changements majeurs au niveau de l'écran et de la caméra. C'est ce qu'indique l'information rapportée.

À ce stade, il n'y a aucun signe de développement de nouveaux panneaux d'affichage ou de modules de caméra améliorés pour le nouvel appareil. Cela signifie que le Galaxy S27 pourrait hériter des spécifications techniques du Galaxy S26 (qui n'a pas encore été présenté) et même des modèles précédents. Ces dernières années, Samsung a concentré son attention sur la version Ultra, se limitant à de petits changements évolutifs pour les modèles de base.

Une stratégie de réduction des coûts

L'absence de changement d'écran pourrait être due à des raisons économiques. Selon les données, Samsung prévoit d'abandonner les produits de sa propre division Samsung Display pour passer aux panneaux OLED développés par l'entreprise chinoise BOE. Cela permettrait d'économiser environ 5 dollars par panneau.

Bien que 5 dollars puisse sembler être un petit montant, pour des flagships vendus à des millions d'exemplaires, cela a un impact significatif sur les bénéfices de l'entreprise. Cependant, pour les utilisateurs, cela pourrait être perçu comme une stagnation technologique, alors que les concurrents, notamment les marques chinoises, augmentent radicalement la luminosité et la qualité des écrans.

Tout peut encore changer

Il convient de noter qu'il reste environ neuf mois avant la présentation officielle de la série Galaxy S27. Les appareils sont actuellement en phase initiale de conception. Pendant ce temps, les ingénieurs de Samsung pourraient modifier la liste des fournisseurs ou décider d'ajouter de nouveaux composants.

Sur le marché ouzbek, les flagships Samsung ont toujours joui d'un prestige élevé. S'il n'y a pas de changements significatifs dans le modèle de base, l'attention des consommateurs pourrait se porter davantage sur le modèle Ultra ou sur les flagships de l'année précédente, désormais moins chers. Bien que ces informations ne soient pas encore officiellement confirmées, les insiders prédisent que l'approche conservatrice de Samsung se poursuivra.