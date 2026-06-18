Le nouvel avion d'entraînement russe UTS-800 se prépare pour son premier vol

Une étape importante est franchie dans l'industrie aéronautique russe : l'usine d'aviation civile d'Oural (UZGA) se prépare à faire décoller pour la première fois son nouvel avion d'entraînement UTS-800 équipé d'un moteur local. Ce projet constitue une étape stratégique vers la localisation complète du système de formation initiale et de sélection des pilotes pour l'aviation militaire et civile russe. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Ekaterina Zgirovskaya, représentante officielle d'UZGA, a déclaré lors d'un salon à Minsk que le prototype équipé du turbopropulseur VK-800SP a atteint la phase finale des tests. Auparavant, cet avion avait été testé avec des moteurs de la société américaine General Electric, mais la production en série reposera entièrement sur des technologies russes.

Essais techniques et mesures de sécurité

Récemment, les tests de fréquence au sol de l'avion UTS-800 ont été achevés avec succès sur le site de production d'Ekaterinbourg. Selon ixbt.com, ce processus est crucial pour garantir la sécurité des vols de l'aéronef. Au cours des tests de fréquence, les fréquences de résonance de la cellule et les caractéristiques dynamiques du système de commande ont été déterminées.

Les experts visent, grâce à ces tests, à éliminer les vibrations dangereuses pouvant survenir pendant le vol. De telles vérifications sont nécessaires pour confirmer la solidité de la structure et sa pleine conformité aux exigences de sécurité aérienne. Le passage de cette étape garantit la stabilité de l'avion en vol.

Fonctionnement des systèmes de bord

Dans le cadre des essais au sol, non seulement le moteur, mais tous les systèmes vitaux de l'avion ont été vérifiés. En particulier, l'alimentation électrique, l'hydraulique, le train d'atterrissage et l'équipement radioélectronique ont été testés dans différents régimes de fonctionnement. Une attention particulière a été portée à l'interaction harmonieuse de ces systèmes à différents niveaux de puissance du moteur.

Les principales caractéristiques de l'avion UTS-800 sont les suivantes :

Destiné à la formation initiale et à la sélection des pilotes ;

Premier avion d'entraînement turbopropulseur fabriqué en Russie ;

Équipé d'équipements de bord numériques modernes ;

Faibles coûts d'exploitation et haute fiabilité.

Il convient de noter que ce nouveau modèle suscite un grand intérêt non seulement sur le marché intérieur russe, mais aussi de la part de clients étrangers. L'UTS-800, attendu comme compétitif dans le segment des avions d'entraînement, pourrait prochainement intégrer l'arsenal des écoles d'aviation de nombreux pays. Actuellement, les spécialistes effectuent les derniers réglages pour fixer la date du premier vol.