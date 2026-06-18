Lutte pour le contrôle de l'IA : les employés IT contre les grandes corporations

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Lutte pour le contrôle de l'IA : les employés IT contre les grandes corporations

Face au développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) et aux inquiétudes concernant leur impact sur la société, un nouveau mouvement politique a vu le jour aux États-Unis. Le Guardrails Alliance, un super PAC (comité d'action politique) soutenu par des experts du secteur et des employés IT, a lancé une lutte contre la domination sans limite des géants technologiques dans le domaine de l'AI. Ce mouvement vise un développement responsable des technologies et l'établissement d'un contrôle législatif strict. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon The New York Times, Guardrails Alliance a été fondé par les militantes démocrates Shonna Thomas et Leah Hunt-Hendricks. L'organisation se présente comme un mouvement populaire s'opposant aux intérêts des grandes corporations. Le comité dispose actuellement de 5 millions de dollars, avec l'objectif d'atteindre 15 millions d'ici la fin du cycle électoral actuel.

Petit budget et objectifs immenses

Bien que 5 millions de dollars semblent être une somme importante, elle paraît modeste face au budget de 100 millions de dollars de groupes comme Leading the Future, financés par les leaders technologiques. Pour rappel, Leading the Future est soutenu par des personnalités telles que Greg Brockman, président d'OpenAI. Cependant, les fondateurs de Guardrails Alliance soulignent que l'enjeu n'est pas l'argent, mais les préoccupations réelles du public et des experts du secteur.

La première étape majeure de la nouvelle organisation sera de soutenir Alex Bores, candidat au Congrès de New York. Bores est devenu la cible des lobbyistes technologiques en raison de son soutien à la réglementation de l'AI. L'un des spots publicitaires diffusés par Guardrails Alliance met en scène les parents d'Adam Rein, un adolescent qui s'est suicidé après une longue interaction avec ChatGPT. Ce cas illustre à quel point l'impact des algorithmes d'AI sur la psyché humaine peut être grave.

Le mécontentement des employés IT grandit

Fait intéressant, de nombreux employés de sociétés comme OpenAI sont mécontents de la position politique de leurs dirigeants. Ils critiquent sur les réseaux sociaux les attaques visant le contrôle de l'AI. De plus, des représentants du secteur exigent que leurs entreprises annulent les contrats avec l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis et cessent d'utiliser les technologies pour la surveillance de masse et les guerres autonomes.

Selon Shonna Thomas, Guardrails Alliance doit devenir un centre politique pour tous ceux qui s'inquiètent de l'influence manipulatrice du secteur technologique sur les élections et la législation. L'organisation collabore également avec le groupe Public First Action, soutenu par des entreprises comme Anthropic. Cela prouve que la sécurité de l'AI devient une priorité non seulement pour les politiciens, mais aussi pour les créateurs de technologie eux-mêmes.

Ces processus sont également cruciaux pour les pays en transition vers une économie numérique, comme l'Ouzbékistan. Cette lutte entre les géants technologiques mondiaux influencera directement la formation de normes internationales sur l'éthique et la sécurité de l'AI à travers le monde.

Intelligence ArtificielleGuardrails AllianceOpenAITechnologieÉtats-Unis
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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