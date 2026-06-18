Apple contraint d'assouplir le monopole de l'App Store au Brésil

Apple a annoncé avoir apporté des modifications majeures aux règles de distribution d'applications iOS et de paiement sur le marché brésilien. Désormais, les développeurs de ce pays pourront proposer leurs produits non seulement via l'App Store officiel, mais aussi via des magasins d'applications alternatifs. Cette étape est considérée comme une nouvelle brèche dans l'écosystème fermé de longue date du géant technologique. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Ces changements résultent d'un accord entre Apple et l'autorité brésilienne de régulation de la concurrence, le CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Ainsi, le Brésil devient le prochain grand marché, après l'Union européenne et le Japon, à contraindre Apple à assouplir ses règles. Ces processus témoignent d'une lutte mondiale croissante contre le monopole des plateformes technologiques.

Mesures de sécurité et nouvelles exigences

Les représentants d'Apple soulignent que, bien que les magasins alternatifs soient autorisés, la sécurité reste une priorité. Toutes les applications distribuées en dehors de l'App Store doivent passer par une vérification notariale spécifique. De plus, des exigences d'autorisation distinctes seront instaurées pour les opérateurs de plateformes alternatives. Ces mesures visent à protéger les utilisateurs, et particulièrement les enfants, contre le contenu inapproprié et les fraudes.

Les conditions financières pour les développeurs ont également changé. Apple a présenté un contrat de licence mis à jour pour ses activités au Brésil. Selon celui-ci, une commission de 5 %, appelée Core Technology Commission (CTC), sera désormais appliquée. Ce système a été précédemment testé dans l'Union européenne et s'applique quel que soit le lieu de distribution des applications (App Store, site web ou magasin alternatif).

Tendance mondiale et conséquences

Ces dernières années, Apple subit la pression des régulateurs du monde entier. Aux États-Unis, par exemple, après le procès avec Epic Games, l'entreprise a été contrainte d'autoriser les développeurs à rediriger les utilisateurs vers des systèmes de paiement externes. La situation au Brésil est la suite logique de ces luttes juridiques et économiques.

Les développeurs brésiliens ont jusqu'au 6 juillet 2026 pour accepter les nouvelles conditions. Selon les experts, de tels changements pourraient servir de modèle pour d'autres pays en développement, y compris dans la région de l'Asie centrale. Si cette pratique s'avère fructueuse sur les grands marchés, on s'attend à ce que les utilisateurs d'iPhone bénéficient d'une plus grande liberté d'installation d'applications dans le monde entier.

Selon ixbt.com, Apple n'a pas pris cette décision volontairement, mais pour se conformer aux exigences législatives locales et éviter des amendes de plusieurs millions. Cela montre que le concept de « jardin fermé » (walled garden) dans le monde technologique s'effrite progressivement.