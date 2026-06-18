Cyberattaque majeure au Texas : plus de 3 millions de permis de conduire et de passeports volés

Une cyberattaque massive contre les systèmes publics de l'État du Texas, aux États-Unis, a entraîné le vol des données personnelles de plus de 3 millions de citoyens. Selon le procureur général de l'État, cet incident est l'une des fuites de données les plus importantes enregistrées dans la région cette année. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

La cible de l'attaque était le Texas Parks & Wildlife Department ; les hackers ont réussi à s'introduire dans le système d'un fournisseur externe chargé de la vente des licences de chasse et de pêche. C'est via ce système que les résidents et les visiteurs de l'État effectuaient leurs démarches administratives.

Failles de sécurité et données volées

Selon TechCrunch, les cybercriminels ont saisi non seulement des numéros de permis de conduire et de passeport, mais aussi des adresses e-mail, des numéros de téléphone et des adresses résidentielles. L'exposition de telles données peut faciliter le vol d'identité et diverses fraudes financières à l'avenir.

Les représentants du département ont déclaré que le service de cybersécurité a récemment détecté l'incident, mais les détails précis sur la date et la nature de l'attaque n'ont pas encore été divulgués. Le nom du fournisseur responsable de la base de données reste également confidentiel.

Pour l'instant, aucune information officielle n'indique que les hackers aient formulé des demandes de rançon ou mis les données volées en vente. Le gouvernement du Texas a déclaré qu'il prenait des mesures pour avertir les citoyens touchés et remédier aux conséquences de la cyberattaque.

Problématiques mondiales de cybersécurité

Cet événement démontre une fois de plus la vulnérabilité des échanges de données entre les agences gouvernementales et les fournisseurs de services tiers. Alors que les processus de numérisation s'accélèrent également en Ouzbékistan, la protection des bases de données personnelles et le respect des normes internationales de cybersécurité sont d'une importance cruciale.

Les experts soulignent que des incidents comme celui du Texas sont souvent causés par des logiciels obsolètes ou par le facteur humain. Les services fédéraux des États-Unis poursuivent actuellement leur enquête sur l'affaire.