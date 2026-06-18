Amazon s'apprête à concurrencer NVIDIA sur le marché des puces AI

·29·Technologie
Amazon s'apprête à concurrencer NVIDIA sur le marché des puces AI

Amazon Web Services (AWS), le plus grand fournisseur de services cloud au monde, prévoit de lancer une offensive sérieuse contre la domination de NVIDIA sur le marché des semi-conducteurs. L'entreprise envisage non seulement de conserver ses puces Trainium pour ses propres serveurs, mais aussi de les vendre à d'autres entreprises. Cette étape pourrait modifier considérablement l'équilibre des forces sur le marché technologique mondial. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon Bloomberg, Peter DeSantis, responsable de la division AI d'AWS, a confirmé que des négociations sont en cours pour vendre les puces Trainium à d'autres entreprises pour une utilisation dans des centres de données. Bien que l'identité des acheteurs potentiels ne soit pas encore révélée, ce processus témoigne des ambitions élevées d'Amazon sur le marché du matériel.

Cette initiative avait été mentionnée par le PDG d'Amazon, Andy Jassy, dans sa lettre annuelle aux actionnaires en avril. Jassy a souligné que la demande pour les puces propriétaires de l'entreprise est si élevée que leur exploitation en tant qu'entreprise distincte pourrait générer des revenus annuels d'environ 50 milliards de dollars. Ce chiffre est comparable aux revenus annuels de géants comme Intel.

Un nouveau concurrent pour NVIDIA

Actuellement, NVIDIA est le leader absolu du marché des puces AI, avec un revenu annuel atteignant 326 milliards de dollars. Néanmoins, Amazon, avec son potentiel de 50 milliards de dollars, devrait s'emparer d'une part significative du marché. Cela pourrait non seulement intensifier la concurrence, mais aussi réduire les coûts de développement des technologies AI.

Jusqu'à présent, AWS s'était abstenu de vendre ses puces. La raison principale était que l'entreprise préférait verrouiller les clients dans son écosystème cloud via ses puces. Ainsi, les clients utilisant les puces étaient obligés de payer également pour le stockage de données, la sécurité et les services réseau. Ce changement de stratégie ouvre désormais de nouvelles sources de revenus pour Amazon.

Cependant, la mise en œuvre de ces plans présente certains défis. Selon Andy Jassy, les capacités pour les puces Trainium actuelles et même pour les puces Trainium4 attendues l'année prochaine sont déjà entièrement réservées. Cela signifie qu'Amazon devra augmenter radicalement son volume de production pour lancer les puces sur le marché extérieur.

Production et demande du marché

Amazon s'appuie sur de grands partenaires comme TSMC pour la fabrication de ses puces. Cependant, concurrencer des géants comme NVIDIA et Apple pour les capacités de TSMC ne sera pas facile. Selon TechCrunch, Doron Aronson, représentant d'AWS, a confirmé qu'il était probable que l'entreprise vende des systèmes de serveurs complets (racks) à d'autres sociétés à l'avenir.

Pour les utilisateurs et les entreprises IT locales, cette nouvelle pourrait entraîner une baisse des prix des services cloud mondiaux. Face à la pénurie et au coût élevé des puces NVIDIA, les solutions alternatives proposées par Amazon aideront à réduire le coût des projets AI.

En conclusion, Amazon ambitionne de devenir un acteur majeur non seulement dans les logiciels et les services cloud, mais aussi sur le marché des semi-conducteurs. Alors que Jensen Huang, le patron de NVIDIA, envisage un nouveau marché de 200 milliards de dollars pour son entreprise, Amazon prend des mesures sérieuses pour s'emparer de sa part de 50 milliards de dollars.

AmazonNVIDIAAWSIntelligence ArtificielleTrainium
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Intelligence artificielle et amour : les utilisateurs d'applications de rencontre aux États-Unis mécontentsIntelligence artificielle et amour : les utilisateurs d'applications de rencontre aux États-Unis mécontentsHier, 18:57Rivian poursuivi en justice pour de fausses promesses concernant son pilote automatiqueRivian poursuivi en justice pour de fausses promesses concernant son pilote automatiqueHier, 18:53Nouvelle solution contre l'addiction aux réseaux sociaux : l'application Mivo Scrolling est lancéeNouvelle solution contre l'addiction aux réseaux sociaux : l'application Mivo Scrolling est lancéeHier, 18:25Honor Watch 6 présenté : jusqu'à 35 jours d'autonomie et écran AMOLED 3000 nitsHonor Watch 6 présenté : jusqu'à 35 jours d'autonomie et écran AMOLED 3000 nitsHier, 18:23Les pannes d'internet mobile dopent la demande de notifications SMSLes pannes d'internet mobile dopent la demande de notifications SMSHier, 18:21La fin de l'ère des smartphones : pourquoi le mouvement « Slowtech » gagne du terrain ?La fin de l'ère des smartphones : pourquoi le mouvement « Slowtech » gagne du terrain ?Hier, 17:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti