Amazon s'apprête à concurrencer NVIDIA sur le marché des puces AI

Amazon Web Services (AWS), le plus grand fournisseur de services cloud au monde, prévoit de lancer une offensive sérieuse contre la domination de NVIDIA sur le marché des semi-conducteurs. L'entreprise envisage non seulement de conserver ses puces Trainium pour ses propres serveurs, mais aussi de les vendre à d'autres entreprises. Cette étape pourrait modifier considérablement l'équilibre des forces sur le marché technologique mondial. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon Bloomberg, Peter DeSantis, responsable de la division AI d'AWS, a confirmé que des négociations sont en cours pour vendre les puces Trainium à d'autres entreprises pour une utilisation dans des centres de données. Bien que l'identité des acheteurs potentiels ne soit pas encore révélée, ce processus témoigne des ambitions élevées d'Amazon sur le marché du matériel.

Cette initiative avait été mentionnée par le PDG d'Amazon, Andy Jassy, dans sa lettre annuelle aux actionnaires en avril. Jassy a souligné que la demande pour les puces propriétaires de l'entreprise est si élevée que leur exploitation en tant qu'entreprise distincte pourrait générer des revenus annuels d'environ 50 milliards de dollars. Ce chiffre est comparable aux revenus annuels de géants comme Intel.

Un nouveau concurrent pour NVIDIA

Actuellement, NVIDIA est le leader absolu du marché des puces AI, avec un revenu annuel atteignant 326 milliards de dollars. Néanmoins, Amazon, avec son potentiel de 50 milliards de dollars, devrait s'emparer d'une part significative du marché. Cela pourrait non seulement intensifier la concurrence, mais aussi réduire les coûts de développement des technologies AI.

Jusqu'à présent, AWS s'était abstenu de vendre ses puces. La raison principale était que l'entreprise préférait verrouiller les clients dans son écosystème cloud via ses puces. Ainsi, les clients utilisant les puces étaient obligés de payer également pour le stockage de données, la sécurité et les services réseau. Ce changement de stratégie ouvre désormais de nouvelles sources de revenus pour Amazon.

Cependant, la mise en œuvre de ces plans présente certains défis. Selon Andy Jassy, les capacités pour les puces Trainium actuelles et même pour les puces Trainium4 attendues l'année prochaine sont déjà entièrement réservées. Cela signifie qu'Amazon devra augmenter radicalement son volume de production pour lancer les puces sur le marché extérieur.

Production et demande du marché

Amazon s'appuie sur de grands partenaires comme TSMC pour la fabrication de ses puces. Cependant, concurrencer des géants comme NVIDIA et Apple pour les capacités de TSMC ne sera pas facile. Selon TechCrunch, Doron Aronson, représentant d'AWS, a confirmé qu'il était probable que l'entreprise vende des systèmes de serveurs complets (racks) à d'autres sociétés à l'avenir.

Pour les utilisateurs et les entreprises IT locales, cette nouvelle pourrait entraîner une baisse des prix des services cloud mondiaux. Face à la pénurie et au coût élevé des puces NVIDIA, les solutions alternatives proposées par Amazon aideront à réduire le coût des projets AI.

En conclusion, Amazon ambitionne de devenir un acteur majeur non seulement dans les logiciels et les services cloud, mais aussi sur le marché des semi-conducteurs. Alors que Jensen Huang, le patron de NVIDIA, envisage un nouveau marché de 200 milliards de dollars pour son entreprise, Amazon prend des mesures sérieuses pour s'emparer de sa part de 50 milliards de dollars.