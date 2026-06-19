Le gouvernement américain ouvre le réseau électrique aux centres de données AI

La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) des États-Unis a donné des instructions officielles aux principaux opérateurs de réseaux électriques du pays pour accélérer le processus de raccordement des centres de données d'intelligence artificielle (AI) et d'autres gros consommateurs. Cette décision est considérée comme une étape cruciale pour atténuer la crise énergétique survenue dans le contexte du développement rapide des technologies AI. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les nouvelles règles, six opérateurs de réseau principaux doivent assurer un raccordement rapide et ordonné des centres de données au système de transmission. Point important : tous les coûts liés au raccordement seront pris en charge par les propriétaires des centres de données, à savoir les géants technologiques. Les membres de la Commission ont approuvé cette décision à l'unanimité.

Innovations technologiques et nouvelles exigences

La FERC vise non seulement à accélérer le raccordement, mais aussi à attirer des startups dans le secteur. Les opérateurs ont été chargés d'examiner des « technologies de transmission alternatives ». Bien que les noms ne soient pas explicitement cités, les experts soulignent qu'il s'agit ici de transformateurs à état solide et de lignes de transmission supraconductrices.

Les opérateurs de réseau disposent de 30 jours pour rendre compte de leurs capacités de réserve existantes et de 60 jours pour réviser ou protéger les tarifs électriques régionaux. De plus, des opportunités accrues seront créées pour l'utilisation de sources d'énergie indépendantes « behind-the-meter » pour les centres de données.

Pénurie d'énergie et hausse des prix

Selon Bloomberg, les prix de gros de l'électricité ont augmenté jusqu'à 267 % dans certaines régions au cours des cinq dernières années. Cette situation est liée à l'appétit vorace des centres de données pour l'énergie. On estime que d'ici 2035, la consommation électrique de ces centres augmentera de près de trois fois.

La complexité de la situation réside dans le fait que, si les directives de la FERC accélèrent le raccordement, elles ne résolvent pas le problème du manque de capacités de génération. À la fin de 2023, le volume des demandes de raccordement de nouvelles centrales électriques au réseau a dépassé la capacité totale de toutes les centrales existantes. En d'autres termes, les projets en attente dépassent ce que le système actuel peut supporter.

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a porté cette question au niveau gouvernemental, avertissant que les retards de raccordement pourraient nuire à la compétitivité du pays dans le domaine de l'AI. Actuellement, des entreprises comme Google, Microsoft et OpenAI rencontrent d'importantes difficultés pour trouver des sources d'énergie stables pour leurs centres de données.