Le marché des smartphones pliables connaît une croissance record : Samsung et Xiaomi en tête

Une nouvelle ère commence sur le marché des smartphones : les utilisateurs manifestent un intérêt croissant pour les gadgets pliables (foldable) plutôt que pour les appareils monoblocs traditionnels. Les dernières analyses menées sur le marché russe montrent que le volume des ventes dans ce segment a presque doublé au cours des quatre dernières années. Cette tendance est nettement visible non seulement dans les pays voisins, mais aussi dans toute la région de la CEI, y compris sur le marché des smartphones en Ouzbékistan. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon les données publiées par la société MTS, plus de 42 000 appareils pliables ont été achetés par les consommateurs au cours des cinq premiers mois de 2026. Ce chiffre est le record le plus élevé enregistré depuis le lancement de ces gadgets. Le chiffre d'affaires total s'élève à 3,9 milliards de roubles, ce qui surprend les experts du secteur.

Dynamique des ventes et taux de croissance

À titre de comparaison, les ventes de smartphones pliables ne s'élevaient qu'à 24 000 unités durant la même période en 2022. Cette augmentation brutale de la demande en quatre ans s'explique par l'amélioration de la fiabilité technologique et une stabilisation relative des prix. La croissance est de 50 % par rapport à 2024 et de 30 % par rapport à l'année 2025.

Selon les spécialistes, les smartphones pliables ne sont plus de simples jouets coûteux ou des gadgets expérimentaux, mais sont devenus des outils de travail pratiques pour la vie quotidienne. La taille de l'écran, le mode multitâche (multitasking) et le format compact deviennent les principaux critères de choix pour les utilisateurs.

Modèles les plus populaires et prix

Actuellement, les modèles suivants dominent la liste des appareils les plus vendus sur le marché :

Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung Galaxy Z Fold7

Xiaomi Mix Flip

Les analyses indiquent que le prix moyen des smartphones pliables se situe actuellement autour de 92,6 mille roubles. Bien que ce prix soit plus élevé que celui des smartphones traditionnels, les utilisateurs démontrent qu'ils sont prêts à payer un supplément pour une expérience innovante.

Sur le marché ouzbek, les modèles pliables des marques Samsung et Xiaomi occupent également une place importante dans les magasins officiels et les marchés technologiques. Une tendance à la croissance similaire à celle de la Russie est observée dans notre région, car les représentants du segment premium préfèrent de plus en plus les appareils au format Fold et Flip. On s'attend à ce que la concurrence s'intensifie lorsque d'autres grandes entreprises comme Apple entreront sur ce marché à l'avenir.