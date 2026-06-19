Des chaussures à l'AI : la marque Allbirds renaît sous le nom de Smartbird

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Des chaussures à l'AI : la marque Allbirds renaît sous le nom de Smartbird

La marque Allbirds, mondialement connue pour ses baskets confortables, a opéré une transformation inattendue. L'entreprise a totalement vendu son activité de chaussures et entre désormais sur le marché des infrastructures d'intelligence artificielle (AI) sous le nom de Smartbird. Ce changement est considéré par de nombreux analystes comme l'un des pivots les plus insolites de la Silicon Valley. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

L'entreprise a vendu sa division de chaussures pour 43 millions de dollars et a levé 100 millions de dollars supplémentaires via la bourse. Ces fonds seront désormais alloués au développement de cette nouvelle direction. Nadia Carlsten, ancienne responsable chez AWS (Amazon Web Services) et docteure en sciences de l'ingénierie, a été nommée directrice générale (CEO) de Smartbird.

Une nouvelle ère sans employés

Fait intéressant, au moment de sa nomination, la nouvelle dirigeante n'avait encore aucun employé sous ses ordres. Dans une interview accordée à TechCrunch, Mme Carlsten a déclaré qu'elle était actuellement occupée à constituer une équipe entièrement nouvelle et à chercher des bureaux. Selon elle, tous les processus liés au commerce de chaussures sont officiellement terminés.

Smartbird se positionne comme un fournisseur d'infrastructure AI. L'entreprise prévoit de fournir la puissance de calcul nécessaire pour l'entraînement et le déploiement de modèles de deep learning. Cependant, la société ne vise pas les services cloud classiques, mais plutôt les clients privilégiant la souveraineté des données.

Priorité à la sécurité et à la confidentialité des données

Selon Nadia Carlsten, Smartbird ne concurrencera pas directement les grands acteurs du marché ou les services néo-cloud. Les principaux clients de l'entreprise seront des organisations souhaitant garder un contrôle total sur leurs serveurs pour des raisons politiques ou commerciales. Cela peut inclure de grandes entreprises dans les secteurs pharmaceutique, énergétique, financier et public.

Alors que de nombreuses entreprises testent actuellement des outils d'AI, Smartbird leur propose un environnement sécurisé pour gérer leurs propres modèles personnalisés. Carlsten prévoit de lancer des clusters de calcul pour plusieurs clients d'ici la fin de l'année.

Il convient de noter que des géants comme Hewlett Packard et Equinix proposent déjà leurs services dans ce domaine. Le principal défi pour Smartbird sera de résister à cette concurrence et de justifier la confiance des investisseurs avec une équipe encore en formation. Si certains considèrent ce pas d'Allbirds comme risqué, d'autres y voient le seul moyen de s'adapter à l'ère des technologies modernes.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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