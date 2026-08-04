Wispr Flow pourrait lancer un outil de prise de notes de réunions basé sur l’intelligence artificielle

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Wispr Flow pourrait lancer un outil de prise de notes de réunions basé sur l’intelligence artificielle

Connue comme une application de dictée populaire, Wispr Flow se prépare, selon les dernières modifications apportées à ses conditions d’utilisation, à proposer une nouvelle fonction d’enregistrement des réunions et rencontres en ligne. Cette initiative devrait constituer une étape importante pour l’entreprise dans l’automatisation élargie des tâches quotidiennes des utilisateurs, au-delà de la simple correction des transcriptions vocales. Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, la start-up a envoyé à ses clients des courriers officiels les informant de modifications de sa politique de confidentialité et de ses conditions d’utilisation. L’examen des documents mis à jour a révélé l’ajout de sections consacrées au traitement des données de réunions et à un service de prise de notes qui devrait être lancé prochainement.

Fonctionnalités du nouvel outil

Selon l’entreprise, le futur outil d’intelligence artificielle produira une transcription complète en analysant les voix des participants, les enregistrements audio, les métadonnées et les identifiants des intervenants. Il pourra également générer de brèves synthèses des sujets abordés pendant la réunion, des listes de tâches et les principaux résultats analytiques.

Après son lancement, cette nouveauté devrait faire de Wispr Flow un concurrent majeur des services populaires de prise de notes de réunions déjà disponibles, comme Granola, Fireflies, Read AI, Otter et Fathom. Auparavant, Tanay Kothari, l’un des cofondateurs de l’entreprise, avait déclaré dans des interviews vouloir créer un assistant universel d’intelligence artificielle capable d’aider les utilisateurs.

Résultats financiers et perspectives

À ce jour, Wispr Flow a réussi à lever plus de 81 millions de dollars. Lors de son dernier tour de financement, la valorisation totale de l’entreprise avait été estimée à 700 millions de dollars. Selon des informations publiées par Bloomberg en mai, la start-up négociait un nouveau tour d’investissement susceptible de porter sa valorisation à 2 milliards de dollars.

Malgré cela, le format exact de cette nouvelle fonction reste pour l’instant secret. On ignore notamment s’il s’agira d’une solution légère, à la manière de Granola, qui s’appuie sur l’audio du système pour effectuer une transcription sans conserver d’enregistrement audio séparé, ou d’un outil complet d’enregistrement des réunions. Les représentants de Wispr Flow ont refusé de fournir des précisions supplémentaires à ce sujet.

Wispr FlowIntelligence ArtificielleTranscriptionTechnologieStart-up
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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