Lekuo PB65MX3 : carte d’extension unique basée sur le chipset AMD B650

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Lekuo PB65MX3 : carte d’extension unique basée sur le chipset AMD B650

L’entreprise chinoise Lekuo a présenté un appareil inhabituel qui attire l’attention sur le marché technologique. Selon ixbt.com, la nouvelle carte d’extension Lekuo PB65MX3 est directement basée sur le chipset AMD B650, généralement utilisé dans les cartes mères complètes destinées aux processeurs Ryzen. Cette solution vise à fournir aux utilisateurs des ports et interfaces supplémentaires à haut débit. Ixbt.com en fait état dans un rapport.

Aujourd’hui, les ordinateurs modernes nécessitent de plus en plus de mémoire vive et de dispositifs de stockage. C’est précisément pour cette raison que des ingénieurs chinois ont exploité les possibilités de ce chipset afin de créer une carte universelle regroupant simultanément différents types de connectivité. Elle permet d’étendre considérablement les capacités de tout ordinateur de bureau.

Caractéristiques techniques et interfaces

Le principal avantage de l’appareil réside dans son riche ensemble d’interfaces. Selon la source, cette carte est équipée de 12 ports différents au total, à savoir :

  • Quatre ports SATA III
  • Quatre emplacements SSD au format M.2
  • Deux ports USB-A 10Gb
  • Un port USB-C 10Gb
  • Un port USB-C 20Gb
Tous les emplacements SSD M.2 prennent en charge la norme PCIe 4.0. Toutefois, la répartition des lignes varie selon le nombre de disques connectés. Si l’utilisateur installe deux SSD, chacun dispose de quatre lignes ; lorsque les quatre emplacements sont occupés, le nombre de lignes est réduit à deux par emplacement.

Prix et conditions d’utilisation

Il est indiqué que la carte présentée utilise un connecteur PCIe 4.0 x4 pour se connecter au système principal. Le refroidissement du chipset est assuré par un dissipateur compact de petite taille, garantissant un fonctionnement stable de l’appareil.

La carte dispose également d’un connecteur à six broches destiné à fournir une alimentation supplémentaire. Les spécialistes expliquent que cette alimentation additionnelle n’est généralement pas nécessaire, mais qu’elle peut le devenir lors de la connexion de périphériques USB très énergivores.

Actuellement, le prix estimé de cette carte d’extension sur le marché chinois est de 90 dollars américains. Cette combinaison de prix et de fonctionnalités devrait attirer l’attention de nombreux passionnés d’informatique et utilisateurs professionnels.

LekuoAMD B650SSDTechnologiesOrdinateurs
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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