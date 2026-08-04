AWS et Superblocks lancent un partenariat majeur

La start-up Superblocks, spécialisée dans la technologie de « vibe coding », une nouvelle approche de l’intelligence artificielle et de la programmation, a signé un accord de marketing conjoint pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS). Selon Ixbt.com, cet accord permettra d’intégrer directement cet outil aux systèmes cloud privés des clients d’AWS et de le déployer de manière sécurisée dans les entreprises. C’est ce que rapporte TechCrunch.com.

Le principal avantage de ce nouveau partenariat est que toute grande entreprise utilisant les services AWS et abonnée à Superblocks pourra permettre à ses employés de créer des applications sans compétences en programmation. Les applications et les données ainsi générées ne seront pas envoyées à des fournisseurs de modèles tiers ni à des bases de données externes, mais fonctionneront directement sur les bases Amazon Aurora du cloud privé de l’entreprise.

La sécurité et la confidentialité comme priorités

Ces applications seront également directement connectées à la plateforme Amazon Bedrock. Ainsi, les programmes créés ne seront pas considérés comme des applications non contrôlées ou désordonnées, mais fonctionneront sous la supervision complète de la sécurité informatique et des audits de l’entreprise. Brad Menezes, PDG et cofondateur de Superblocks, explique que l’objectif principal est de rapprocher la technologie des données du client dans son cloud privé, afin que les informations ne sortent jamais de cet environnement.

AWS aidera activement cette start-up à se promouvoir parmi ses partenaires Marketplace. Selon des représentants d’Amazon, l’entreprise soutient les partenariats mutuellement bénéfiques en fonction de la demande de ses clients. Même si AWS ne dispose pas encore de son propre agent de « vibe coding » destiné aux utilisateurs professionnels, cette initiative constitue une étape stratégique importante pour le géant du cloud.

Évolutions plus larges du marché et stratégie des fournisseurs cloud

Cet accord représente une grande réussite pour la jeune start-up Superblocks, qui compte 50 employés et a levé un total de 60 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A annoncé en mai 2025. Des fonds renommés tels que Spark Capital, Kleiner Perkins, Meritech Capital et Greenoaks ont participé à cette opération.

Cependant, selon les spécialistes, il ne s’agit pas seulement de soutenir une start-up, mais aussi de refléter une tendance mondiale sur le marché des fournisseurs cloud. Les grandes entreprises d’infrastructure cloud encouragent leurs clients professionnels à séparer les modèles d’intelligence artificielle des autres outils nécessaires à leur gestion et à effectuer cette opération exclusivement dans leur propre environnement cloud.

Auparavant, Satya Nadella, dirigeant de Microsoft, avait également encouragé les entreprises à utiliser différents modèles afin de réduire leurs coûts et d’éviter la dépendance. Selon lui, les laboratoires d’intelligence artificielle ne sont pas suffisamment sûrs pour assurer la gouvernance au niveau des applications, car ils pourraient utiliser les données avant d’entrer en concurrence avec les entreprises. Ces approches du marché permettent toutefois aux entreprises de revoir leurs stratégies et de choisir des solutions sécurisées.