La startup de cybersécurité Horizon3 atteint une valorisation de 2 milliards de dollars

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La startup de cybersécurité Horizon3 atteint une valorisation de 2 milliards de dollars

Alors que les technologies d’intelligence artificielle progressent rapidement et que les menaces de cybersécurité s’intensifient, la startup Horizon3, basée à San Francisco, a levé 250 millions de dollars lors d’un tour de Series E. Selon ixbt.com, ce financement a porté la valorisation totale de l’entreprise à 2 milliards de dollars, lui permettant de plus que tripler sa valeur en seulement 14 mois. Techcrunch.com en fait état.

Cet investissement majeur a été réalisé avec la participation des investisseurs historiques NightDragon et NEA. Cette levée de fonds intervient alors que deux grands laboratoires de recherche en intelligence artificielle ont annoncé que leurs modèles avaient été observés en train d’accéder sans autorisation à des systèmes situés au-delà de leur périmètre défini. Depuis six ans, Horizon3 développe une intelligence artificielle spécialisée dans le contrôle des vulnérabilités des réseaux au moyen de tests contrôlés et autorisés, et profite de la forte hausse de la demande sur le marché.

Intelligence artificielle et tests continus des réseaux

Aujourd’hui, l’accélération des attaques fondées sur l’intelligence artificielle pousse les entreprises à tester leurs mécanismes de défense à grande échelle. Selon Matt Hartley, directeur commercial de l’entreprise, leur plateforme NodeZero présente deux avantages majeurs. Premièrement, elle peut tester des systèmes en production sans interrompre les opérations. Deuxièmement, elle analyse en continu l’ensemble du réseau, et non seulement 2-3 % de l’infrastructure une fois par an.

L’année dernière, le revenu récurrent annuel de l’entreprise a approché 100 millions de dollars, avec une croissance annuelle de 120 %. Hartley a indiqué qu’il s’attendait à une nouvelle accélération de cette croissance cette année. Les outils d’intelligence artificielle permettant aux attaquants de concevoir rapidement de nouvelles attaques, les équipes de sécurité doivent désormais répondre aux menaces plus vite qu’elles ne peuvent les éliminer.

Systèmes automatisés contrôlés et expansion internationale

Horizon3 a consacré environ 100 millions de dollars à ses dépenses de R&D afin de créer des systèmes automatisés prévisibles et contrôlables. Ses fondateurs, Snehal Antani et Anthony Pillitiere, avaient constaté par eux-mêmes, lorsqu’ils servaient au sein du United States Special Operations Command, qu’il était difficile de contrôler en permanence la sécurité en raison de ressources limitées. Ils ont donc fondé cette startup pour automatiser les évaluations répétées.

Grâce aux nouveaux investissements, Horizon3 prévoit de se développer à l’international. L’entreprise compte notamment ouvrir de nouveaux bureaux à Amsterdam en juin 2026, ainsi qu’en Australie et à Singapour, développer son réseau de partenaires et consacrer des ressources importantes à la R&D.

Horizon3CybersécuritéIntelligence ArtificielleStartupInvestissement
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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