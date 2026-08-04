Quel est l’état des ventes de la plateforme AMD AM4 en Allemagne

Les statistiques du grand réseau de vente au détail allemand Mindfactory montrent que la demande pour la plateforme AMD AM4 dans le pays reste bien plus faible que prévu. Selon Ixbt.com, malgré le regain d’intérêt pour AM4 dû au prix élevé de la mémoire DDR5, les acheteurs allemands privilégient des solutions plus modernes lorsqu’ils choisissent une nouvelle carte mère. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le mois dernier, la part d’AM4 parmi toutes les cartes mères pour systèmes AMD vendues par le réseau Mindfactory s’est élevée à environ 10 %, plus précisément à 6,7 %. Les spécialistes soulignent que ces chiffres concernent précisément les cartes mères. Une nouvelle carte mère AM4 est généralement achetée lors de l’assemblage d’un ordinateur à partir de zéro. Les utilisateurs doivent alors choisir entre l’AM4, moins chère, et la plateforme AM5, plus coûteuse, qui offre des possibilités de mise à niveau à l’avenir.

Statistiques des ventes et marques leaders

Selon les données fournies, la plateforme AM5 représente la majeure partie des ventes de toutes les cartes mères pour systèmes, avec 82,2 %. La plateforme LGA1851 d’Intel détient quant à elle 6 % du marché, tandis que l’ancienne LGA1700 atteint 5,1 %. Globalement, il s’est avéré que plus de 90 % des acheteurs ont choisi des cartes mères prenant en charge la mémoire DDR5.

La répartition des ventes par marque révèle également des écarts nets. MSI est notamment devenu le leader du marché avec une part de 52,3 %. ASRock arrive ensuite avec 20,1 %, suivi de Gigabyte avec 17,8 %.

Les modèles les plus populaires et les perspectives d’AM4

Les produits de la marque MSI figurent parmi les cartes mères pour systèmes les plus vendues au cours du mois. Le modèle MSI MAG Tomahawk WIFI B850 s’est notamment imposé comme le leader absolu avec 160 exemplaires vendus. Les modèles MSI Gaming Plus WIFI B850 (110 unités) et MSI Gaming Plus WIFI6E B850 (100 unités) ont également rencontré une forte demande auprès des acheteurs.

Il convient toutefois de souligner que, même si les solutions modernes dominent le marché des cartes mères, les ventes globales de processeurs AM4 pourraient rester élevées. En effet, les utilisateurs continuent d’acheter séparément des processeurs d’ancienne génération lorsqu’ils mettent à niveau la plateforme existante, sans remplacer l’ensemble du système.