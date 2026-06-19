Adobe intègre l'IA Firefly à ses applications

Le géant de l'industrie du design et de la création, Adobe, a réalisé une mise à jour révolutionnaire de son écosystème Creative Cloud. L'entreprise a pleinement intégré les fonctionnalités étendues de l'assistant d'IA générative Firefly dans ses applications principales telles que Premiere, Photoshop et Illustrator. Selon ixbt.com, cette nouveauté vise à transformer l'IA, non plus comme un simple outil externe, mais comme une partie intégrante du flux de travail. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La particularité du nouveau système réside dans le développement d'un « agent » spécialisé pour chaque application. Il ne s'agit pas d'un chatbot universel, mais d'un assistant qui maîtrise parfaitement les capacités techniques de ce logiciel spécifique. Les utilisateurs peuvent désormais gérer les processus d'édition via de simples commandes textuelles sans avoir à chercher dans des menus complexes. Actuellement, ces fonctionnalités sont disponibles dans les versions bêta ouvertes de Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign et de la plateforme Frame.io.

Une nouvelle ère pour le montage vidéo et graphique

Pour les utilisateurs d'Adobe Premiere Pro, l'assistant IA apporte un confort considérable dans le tri et la gestion des vidéos. Le système peut automatiquement répartir les clips dans des dossiers, renommer des groupes de fichiers et analyser les pistes audio. L'une des fonctions les plus intéressantes est la détection de mots-clés ou de questions dans le discours pour y placer automatiquement des marqueurs. Cela permet aux monteurs de préparer la structure principale du travail en quelques secondes.

Dans Adobe Photoshop, l'assistant est orienté vers la concrétisation directe des idées créatives de l'utilisateur. Désormais, des opérations complexes peuvent être effectuées via des commandes telles que « flouter l'arrière-plan » ou « adapter la taille de l'image pour les réseaux sociaux ». L'IA prend en charge l'organisation des layers, le remplacement des fonds et l'édition complète de la composition, libérant ainsi les designers des tâches routinières.

Graphisme vectoriel et édition

Dans l'application Adobe Illustrator, l'assistant Firefly sert à accélérer les processus de production multi-étapes. Il détecte automatiquement les erreurs techniques, telles que les incohérences de modèles de couleurs ou les polices manquantes. Par exemple, dans une démonstration du personnel d'Adobe, il a été montré qu'une seule commande peut générer des centaines de cercles de tailles et de couleurs différentes et les disposer sur le canevas. Manuellement, ce processus demanderait énormément de temps.

Pour les utilisateurs d'InDesign, l'accent est mis sur la préparation prépresse. L'IA vérifie la conformité de la maquette aux exigences techniques et copie automatiquement les changements de style sur toutes les pages lors du chargement de nouveaux fichiers. De plus, sur la plateforme Frame.io, l'assistant aide à générer des vidéos supplémentaires (B-roll) pour le projet et à systématiser les retours.

Ces nouveautés sont également d'une grande importance pour les professionnels du secteur créatif en Ouzbékistan, notamment les monteurs vidéo et les graphistes. Une telle automatisation des produits Adobe augmente considérablement l'efficacité du travail, permettant aux créateurs de consacrer plus de temps aux idées plutôt qu'aux processus techniques.