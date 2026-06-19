Lancement d'un nouvel assistant basé sur l'AI sur la plateforme Rutube

L'hébergeur vidéo russe Rutube a introduit un nouvel assistant virtuel basé sur l'AI afin de faciliter la gestion du contenu pour les utilisateurs. Ce service, créé sur la base du réseau neuronal GigaChat de Sber, permet aux spectateurs d'obtenir des informations supplémentaires sans interrompre le visionnage de la vidéo. Ce projet a été développé par les spécialistes du portail Rambler. C'est ce qu'indique l'information .

Le nouvel agent intelligent automatise la recherche d'informations sur l'hébergeur vidéo. Désormais, les utilisateurs n'ont plus besoin de naviguer vers d'autres sites pour trouver des réponses à leurs questions. L'assistant virtuel peut instantanément fournir des faits sur les acteurs des films, l'équipe de tournage, les actualités du monde du cinéma et la vie des blogueurs. Cela devrait porter l'expérience utilisateur sur la plateforme à un nouveau niveau.

Fonctionnalités spéciales pour les fans de sport

Des opportunités spécifiques ont été créées, notamment pour les fans de sport. Un expert sportif spécial a été lancé pour ceux qui suivent la Coupe du Monde de football 2026 via la chaîne officielle Match TV sur la plateforme Rutube. Cet agent AI maîtrise toutes les informations relatives au championnat, y compris le calendrier des matchs, la composition des équipes et les données statistiques.

Les développeurs soulignent que l'AI spécialisée dans le sport utilise uniquement des sources officielles et vérifiées. Cela permet aux spectateurs de se protéger contre les informations erronées ou non vérifiées. Une telle fonctionnalité sert à satisfaire rapidement les besoins d'information des utilisateurs lors de grands événements sportifs.

Développement de l'écosystème numérique

Selon le service de presse des actifs numériques de Gazprom-Media Holding, l'intégration d'agents AI fait partie de la stratégie de l'entreprise pour développer des services intelligents. De tels outils permettront non seulement de fournir des informations, mais aussi d'améliorer le système de recommandation de contenu personnalisé pour chaque utilisateur à l'avenir.

Cette nouveauté peut également intéresser les utilisateurs ouzbeks, car de nombreux spectateurs dans notre région suivent des contenus en langue russe. Bien que GigaChat s'appuie principalement sur une base de données en russe, ses capacités au sein de l'hébergeur vidéo peuvent concurrencer des fonctions similaires sur des plateformes mondiales (comme YouTube).

Selon les experts, les assistants AI deviendront bientôt une partie intégrante de toutes les grandes plateformes vidéo. Il s'agit d'une étape importante visant à augmenter le temps de rétention des utilisateurs sur la plateforme et à modifier la culture de consommation du contenu. En introduisant cette technologie, Rutube vise à démontrer son potentiel technologique.