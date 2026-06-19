Microsoft reconnaît un bug de la Corbeille sur toutes les versions de Windows

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Microsoft reconnaît un bug de la Corbeille sur toutes les versions de Windows

Microsoft a officiellement confirmé l'apparition d'un nouveau bug dans toutes les versions actuelles du système d'exploitation Windows. Ce problème est survenu après l'installation de la mise à jour KB5094126 de juin, affectant le fonctionnement de l'interface utilisateur. Bien que ce dysfonctionnement ne menace pas la stabilité générale du système, il cause des désagréments à de nombreux utilisateurs. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Le problème principal est observé lors de l'utilisation de la « Corbeille » (Recycle Bin). Selon les informations fournies par Microsoft, le nom d'origine du fichier s'affiche incorrectement dans la fenêtre de confirmation lors de la suppression d'un fichier. Par exemple, si un utilisateur souhaite supprimer le fichier « rapport.docx », le système affiche à la place le nom technique interne du système de fichiers (par exemple, « $R12345.docx »).

Aspects techniques et sécurité du bug

Les experts soulignent que cette erreur est uniquement d'ordre visuel. Cela signifie que les fichiers eux-mêmes ne sont pas endommagés et que leur contenu reste inchangé. Lorsque l'on accède à la Corbeille, la liste des fichiers apparaît normalement avec les noms corrects. De plus, la fonction de restauration (Restore) fonctionne correctement : le fichier est restauré à son emplacement précédent avec son nom d'origine.

Ce problème affecte presque toutes les versions supportées de Windows, y compris les éditions destinées aux utilisateurs particuliers et celles conçues pour les serveurs. Cela témoigne de l'ampleur du dysfonctionnement. Actuellement, les ingénieurs de Microsoft travaillent à la résolution de l'erreur.

Solution et attentes

Selon Ixbt.com, le correctif pour cette erreur sera inclus dans le prochain ensemble de mises à jour cumulatives pour Windows. Pour l'instant, la seule solution pour les utilisateurs particuliers est d'attendre le correctif officiel. Pour les clients entreprises, la situation est légèrement différente.

Pour les organisations nécessitant une solution immédiate, Microsoft propose une solution de contournement (workaround). Toutefois, pour obtenir ces instructions, les organisations doivent contacter directement le service de support business de Microsoft. Il est recommandé aux utilisateurs, y compris en Ouzbékistan, de ne pas s'inquiéter s'ils constatent des noms de fichiers étranges après cette mise à jour, car cela n'entraîne aucune perte de données.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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