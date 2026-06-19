Mukesh Ambani veut faire de l'Inde un centre de l'intelligence artificielle

Le conglomérat Reliance Industries, dirigé par l'homme le plus riche d'Inde, Mukesh Ambani, a annoncé son intention de devenir le champion national dans la course mondiale à l'intelligence artificielle (AI). L'entreprise lance des services AI à grande échelle destinés à chaque appel téléphonique, application mobile et foyer intelligent. Cette étape est non seulement une innovation technologique, mais aussi une action stratégique visant à réduire la dépendance de l'Inde envers les technologies des États-Unis et de la Chine. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à Mumbai, les représentants de Reliance ont présenté un nouvel assistant nommé Jio Call Agent. Cet assistant AI peut s'intégrer directement aux conversations téléphoniques, convertir la parole en texte, préparer des résumés et même effectuer des tâches telles que commander un taxi ou livrer de la nourriture. Selon ixbt.com, le service peut être activé simplement via la commande « Hey Jio ».

Des appels téléphoniques aux systèmes de maison intelligente

Reliance n'intègre pas son service comme une application séparée, mais directement dans le réseau de télécommunications. Cela permet aux plus de 500 millions d'utilisateurs du réseau Jio d'accéder à l'AI sans applications supplémentaires. De plus, l'application MyJio a été mise à jour pour permettre l'activation d'eSIM ou le choix de forfaits d'itinérance via des requêtes en langage naturel au nom de l'utilisateur.

L'entreprise ne se limite pas aux communications mobiles et a également présenté un écran intelligent appelé TeleFrame pour les foyers. Cet appareil, similaire aux produits Amazon et Google, fournit automatiquement à l'utilisateur des informations météorologiques, l'agenda et des rappels domestiques. À travers cela, Ambani vise à faire de l'AI une partie intégrante de la vie quotidienne.

Coopération mondiale et intérêts nationaux

Dans son discours, Mukesh Ambani a souligné que l'Inde ne doit pas rester un simple consommateur de technologies importées, mais doit devenir un créateur et un leader mondial de l'AI. À cette fin, Reliance renforce sa coopération avec des géants mondiaux tels que NVIDIA, Google et Meta. L'entreprise prévoit d'investir 110 milliards de dollars pour développer l'infrastructure AI.

En tenant compte des besoins spécifiques de l'Inde, les nouvelles technologies se distinguent par leur capacité à fonctionner dans 22 langues locales du pays. Reliance a également annoncé les services AI spécialisés suivants pour les secteurs sociaux :

JioHealthIQ — assistant intelligent pour le secteur de la santé ;

— assistant intelligent pour le secteur de la santé ; JioLearnIQ — solutions AI pour le système éducatif ;

— solutions AI pour le système éducatif ; JioKrishiIQ — outil pour améliorer l'efficacité agricole ;

— outil pour améliorer l'efficacité agricole ; AI Vyapar — plateforme de numérisation pour les petites et moyennes entreprises.

Parallèlement, les experts attirent l'attention sur la question de la sécurité des données des utilisateurs. Bien que Reliance ait déclaré que tous les services fonctionnent avec le consentement de l'utilisateur, elle n'a pas encore répondu clairement aux questions sur l'utilisation des données collectées pour l'entraînement des modèles AI. Malgré cela, ces projets sont considérés comme un pas de géant vers l'indépendance technologique de l'Inde.