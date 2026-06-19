Fusion nucléaire contrôlée : des milliards investis dans une révolution énergétique

L'humanité rêve depuis longtemps de reproduire artificiellement l'énergie solaire sur Terre grâce à la technologie de la fusion nucléaire. Alors que cette idée était jusqu'à récemment cantonnée à la science-fiction et aux théories à long terme, la situation a radicalement changé. Ces dernières années, le volume des investissements dans ce domaine a explosé, transformant l'énergie de fusion en une technologie réelle capable de bouleverser des marchés de plusieurs trillions de dollars. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon Ixbt.com, ce saut technologique repose sur trois facteurs clés : des puces informatiques plus puissantes, des algorithmes d'AI complexes et des aimants supraconducteurs à haute température. Ces avancées ont permis aux scientifiques de créer des modèles de réacteurs plus précis, de réaliser des simulations complexes et d'implémenter de nouvelles méthodes de contrôle du plasma. À la fin de 2022, l'annonce du département de l'Énergie des États-Unis concernant l'obtention d'un gain net d'énergie a encore renforcé la confiance des investisseurs.

Commonwealth Fusion Systems : leader du secteur

Actuellement, parmi les startups de fusion nucléaire, Commonwealth Fusion Systems (CFS) domine largement. L'entreprise a réussi à attirer près d'un tiers de tous les investissements privés injectés dans le secteur à ce jour. Lors de son dernier tour de table, CFS a levé 863 millions de dollars supplémentaires, portant son capital total à près de 3 milliards de dollars. Ce chiffre place l'entreprise en tête de la course à la construction d'un réacteur de fusion commercial.

CFS construit actuellement un dispositif expérimental unique nommé Sparc dans le Massachusetts. Cet appareil adopte un design appelé « tokamak », dont la forme rappelle un donut. Il utilise des rubans supraconducteurs à haute température. Lorsqu'un courant électrique traverse ces rubans, un champ magnétique puissant est généré, comprimant le plasma surchauffé et l'empêchant de toucher les parois. La chaleur dégagée par la réaction est convertie en vapeur pour actionner des turbines électriques.

Plans futurs et partenariats majeurs

Le fondateur et PDG de CFS, Bob Mumgaard, était autrefois chercheur au MIT (Massachusetts Institute of Technology) où il a travaillé sur la conception d'aimants. L'entreprise prévoit de mettre en service le réacteur Sparc fin 2026 ou début 2027. Si ce projet réussit, la construction de la première centrale électrique commerciale, nommée Arc, débutera d'ici la fin de la décennie. Le réacteur Arc devrait avoir une capacité de production de 400 MW d'énergie électrique.

Les perspectives du projet sont si élevées que même les géants de la technologie manifestent leur intérêt. Par exemple, Google a conclu un accord pour acheter la moitié de l'énergie que produira la future centrale Arc. La présence d'investisseurs prestigieux comme Bill Gates et son fonds Breakthrough Energy Ventures derrière CFS témoigne également de la crédibilité du projet.

En conclusion, la fusion nucléaire n'est plus une simple théorie. Si ces startups atteignent leurs objectifs, le monde disposera d'une source d'énergie quasi illimitée, propre et sûre. Cela ouvrirait sans aucun doute une nouvelle ère dans la lutte contre le changement climatique et pour la sécurité énergétique mondiale.