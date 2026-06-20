Google Sheets devient plus intelligent pour les utilisateurs ouzbeks

La société Google a annoncé l'intégration complète de son système d'AI Gemini dans le service Google Sheets, étendant ainsi les possibilités à des millions de nouveaux utilisateurs. Désormais, cet assistant numérique acceptera les commandes non seulement en anglais, mais aussi dans 28 autres langues, dont le russe, l'espagnol, le portugais et l'arabe. Cette nouveauté simplifie radicalement la gestion de tableaux complexes pour les spécialistes des données et les utilisateurs ordinaires. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Auparavant, les fonctions d'AI dans Google Sheets étaient disponibles uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis et dans un nombre limité de langues. Désormais, l'audience mondiale, y compris les utilisateurs multilingues en Ouzbékistan, peut créer des calculs complexes et des tableaux analytiques via de simples requêtes textuelles grâce à Gemini. Cette technologie devrait augmenter considérablement l'efficacité de la collaboration au sein des équipes internationales.

Une nouvelle ère dans le traitement des données

L'assistant Gemini aide l'utilisateur à créer un tableau à partir de zéro, à écrire des formules complexes ou à préparer des rapports synthétiques basés sur des données existantes. Par exemple, l'utilisateur a juste besoin d'écrire des commandes dans sa langue maternelle telles que « créer un tableau pour suivre le budget du projet » ou « ajouter une colonne pour calculer le profit ». L'AI remplit automatiquement les cellules nécessaires et établit les liens logiques.

Selon Ixbt.com, cette mise à jour fait partie de l'écosystème Google Workspace, portant la visualisation et l'analyse des données à un niveau intuitif. Les utilisateurs n'ont plus besoin de mémoriser des formules complexes Excel ou Sheets, mais peuvent atteindre le résultat souhaité en communiquant avec Gemini.

Pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs doivent activer les « fonctions intelligentes » dans les paramètres de Google Workspace. Ensuite, l'icône Gemini apparaîtra dans le panneau latéral de Google Sheets. Cette interface permet de communiquer directement avec l'AI et de modifier les tableaux.

Ce support linguistique étendu est ouvert aux catégories d'utilisateurs suivantes :

Clients entreprises de Google Workspace ;

Utilisateurs de Google Workspace pour les établissements d'enseignement ;

Détenteurs de comptes personnels disposant d'un abonnement Gemini Advanced.

Cette étape de Google pourrait donner un avantage important dans la compétition avec Microsoft Excel, car l'intégration de l'AI dans les tâches de bureau quotidiennes devient un facteur clé pour gagner du temps et réduire les erreurs. Pour les représentants des entreprises et les étudiants en Ouzbékistan, cet outil apporte un grand confort dans la préparation des rapports.