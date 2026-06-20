La carte graphique Asus ROG Astral RTX 5090 endommage la carte mère en raison d'une surchauffe extrême

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La carte graphique Asus ROG Astral RTX 5090 endommage la carte mère en raison d'une surchauffe extrême

Alors que la nouvelle génération de processeurs graphiques commence à s'imposer sur le marché, la dissipation thermique des cartes graphiques haute performance pose de sérieux problèmes. Il a été rapporté que la carte graphique Asus ROG Astral RTX 5090, basée sur le dernier fleuron de NVIDIA, a endommagé la carte mère d'un ordinateur en raison d'une surchauffe excessive. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un utilisateur taïwanais surnommé Bahamut a partagé son expérience, révélant que ce puissant adaptateur graphique a failli "faire fondre" non seulement lui-même, mais aussi d'autres composants du système. Selon la publication ixbt.com, l'utilisateur a utilisé un PC puissant composé d'une carte mère Asus ProArt X870-E Creator WiFi et d'une Asus ROG Astral RTX 5090 pendant environ six mois pour des tâches liées à l'intelligence artificielle (AI).

Températures extrêmes et conséquences

Lors du démontage du système pour maintenance, l'utilisateur a remarqué que la couleur du dissipateur thermique du chipset sur la carte mère avait changé. Sous l'effet d'une température élevée constante, le revêtement de la surface du dissipateur s'est dégradé. Bien que l'utilisateur ait tenté de le nettoyer avec un chiffon humide, il a été impossible de restaurer l'état initial du dissipateur.

Cette situation a suscité des débats animés parmi les experts concernant la consommation d'énergie et la chaleur dégagée par les cartes graphiques modernes. Il s'avère que la carte graphique RTX 5090 consomme environ 700 W sous pleine charge. Cependant, lors des pics de puissance (peak power), ce chiffre peut atteindre 1000 W.

Il convient de noter que 1000 W équivaut à l'énergie consommée par un four à micro-ondes ou un four électrique domestique classique. Un tel flux d'énergie massif et la chaleur qui en résulte peuvent inévitablement affecter les composants voisins, y compris les dissipateurs de la carte mère et les couches de circuit imprimé, si le flux d'air à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur n'est pas correctement organisé.

Problèmes techniques et mesures de sécurité

Selon les experts, les dissipateurs des cartes mères sont généralement recouverts d'une peinture spéciale résistante à la chaleur. Cependant, dans les conditions de température extrême créées par des appareils "prédateurs" comme la RTX 5090, même ces couches de protection ne peuvent pas résister longtemps. Auparavant, des problèmes liés à la fusion des connecteurs d'alimentation à 16 broches (12VHPWR) de ces cartes graphiques avaient également été signalés.

Les passionnés de technologie et les joueurs professionnels doivent garder à l'esprit que l'achat de cartes graphiques de ce niveau nécessite non seulement un investissement important, mais aussi une approche spécifique du refroidissement du système. Les boîtiers standard et les ventilateurs ordinaires ne peuvent pas évacuer efficacement une telle chaleur.

  • Assurer un flux d'air (airflow) maximal à l'intérieur du boîtier lors de l'installation de la carte graphique ;
  • Utiliser des alimentations de qualité et de haute puissance (au moins 1200-1500 W) ;
  • Vérifier régulièrement l'état des pads thermiques et des dissipateurs.
Pour l'instant, Asus n'a pas fait de déclaration officielle sur cette affaire. Cependant, cet incident prouve une fois de plus à quel point la compatibilité des composants et le contrôle thermique sont cruciaux lors de l'assemblage d'ordinateurs haute performance.

NVIDIARTX 5090AsusTechnologieCarte Graphique
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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