Le conflit judiciaire entre Apple et OpenAI s’intensifie

Apple intensifie sa procédure judiciaire contre OpenAI, l’un des leaders de l’intelligence artificielle, et demande l’instauration d’une injonction préliminaire. Selon ixbt.com, cette démarche intervient dans un contexte d’accusations d’appropriation illégale des technologies et des secrets commerciaux du fabricant de l’iPhone. L’entreprise craint que l’implication d’anciens employés dans cette affaire soit plus vaste qu’on ne le pensait initialement. Techcrunch.com rapporte cette information.

Selon de nouveaux documents judiciaires, Apple demande l’ouverture rapide d’une enquête concernant les anciens employés mis en cause — l’ingénieur système senior Chang Liu et le directeur principal de l’ingénierie matérielle Tang Yew Tan — ainsi que la fondation OpenAI et la startup io, fondée par l’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive. L’enquête a révélé que 11 autres anciens employés d’Apple pourraient être liés à l’affaire ou y avoir participé en tant que témoins.

Nouvelles preuves et détails révélés

Ce litige juridique montre qu’Apple dispose de nouveaux éléments pour protéger sa propriété intellectuelle. Selon les documents présentés, un autre ancien employé de l’entreprise a rencontré Chang Liu et Yu-Ting Peng avant un entretien chez OpenAI et a discuté d’informations confidentielles concernant des produits non annoncés. Il a également été établi qu’un autre employé avait conservé des captures d’écran de documents confidentiels avant de rejoindre OpenAI.

En outre, Apple affirme qu’après le dépôt de la plainte, plusieurs anciens employés travaillant chez OpenAI ont contacté l’entreprise au sujet de la restitution des appareils professionnels qu’ils avaient emportés en quittant Apple. Ces faits incitent les autorités chargées de l’enquête à soupçonner qu’un plus grand nombre de personnes pourraient être impliquées dans le vol de propriété intellectuelle.

La réaction officielle d’OpenAI

De son côté, OpenAI a fermement rejeté les accusations d’Apple ainsi que sa demande d’instauration d’une injonction préliminaire. Dans un communiqué, OpenAI affirme que cette demande repose sur des informations erronées et est totalement infondée, car l’entreprise ne souhaite ni détenir ni utiliser de secrets commerciaux appartenant à Apple.

Les créateurs de modèles d’intelligence artificielle ont souligné qu’ils concentraient leurs efforts sur le développement de technologies avancées et de nouveaux produits, tout en mettant en avant les erreurs précédemment commises par Apple. OpenAI affirme notamment qu’Apple a refusé de reconnaître avoir maintenu l’accès d’anciens employés à ses systèmes en raison de règles de sécurité insuffisantes et avoir commis diverses erreurs dans le processus de communication.