Le conflit judiciaire entre Apple et OpenAI s’intensifie

·9·Technologie
Le conflit judiciaire entre Apple et OpenAI s’intensifie

Apple intensifie sa procédure judiciaire contre OpenAI, l’un des leaders de l’intelligence artificielle, et demande l’instauration d’une injonction préliminaire. Selon ixbt.com, cette démarche intervient dans un contexte d’accusations d’appropriation illégale des technologies et des secrets commerciaux du fabricant de l’iPhone. L’entreprise craint que l’implication d’anciens employés dans cette affaire soit plus vaste qu’on ne le pensait initialement. Techcrunch.com rapporte cette information.

Selon de nouveaux documents judiciaires, Apple demande l’ouverture rapide d’une enquête concernant les anciens employés mis en cause — l’ingénieur système senior Chang Liu et le directeur principal de l’ingénierie matérielle Tang Yew Tan — ainsi que la fondation OpenAI et la startup io, fondée par l’ancien directeur du design d’Apple, Jony Ive. L’enquête a révélé que 11 autres anciens employés d’Apple pourraient être liés à l’affaire ou y avoir participé en tant que témoins.

Nouvelles preuves et détails révélés

Ce litige juridique montre qu’Apple dispose de nouveaux éléments pour protéger sa propriété intellectuelle. Selon les documents présentés, un autre ancien employé de l’entreprise a rencontré Chang Liu et Yu-Ting Peng avant un entretien chez OpenAI et a discuté d’informations confidentielles concernant des produits non annoncés. Il a également été établi qu’un autre employé avait conservé des captures d’écran de documents confidentiels avant de rejoindre OpenAI.

En outre, Apple affirme qu’après le dépôt de la plainte, plusieurs anciens employés travaillant chez OpenAI ont contacté l’entreprise au sujet de la restitution des appareils professionnels qu’ils avaient emportés en quittant Apple. Ces faits incitent les autorités chargées de l’enquête à soupçonner qu’un plus grand nombre de personnes pourraient être impliquées dans le vol de propriété intellectuelle.

La réaction officielle d’OpenAI

De son côté, OpenAI a fermement rejeté les accusations d’Apple ainsi que sa demande d’instauration d’une injonction préliminaire. Dans un communiqué, OpenAI affirme que cette demande repose sur des informations erronées et est totalement infondée, car l’entreprise ne souhaite ni détenir ni utiliser de secrets commerciaux appartenant à Apple.

Les créateurs de modèles d’intelligence artificielle ont souligné qu’ils concentraient leurs efforts sur le développement de technologies avancées et de nouveaux produits, tout en mettant en avant les erreurs précédemment commises par Apple. OpenAI affirme notamment qu’Apple a refusé de reconnaître avoir maintenu l’accès d’anciens employés à ses systèmes en raison de règles de sécurité insuffisantes et avoir commis diverses erreurs dans le processus de communication.

AppleOpenAITechnologieProcèsActualités
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’Inde introduit un nouveau modèle économique pour son célèbre système de paiement UPIL’Inde introduit un nouveau modèle économique pour son célèbre système de paiement UPIAujourd'hui, 18:59L’étage de Falcon 9 s’écrasera sur la Lune : la NASA et SpaceX élaborent de nouveaux plansL’étage de Falcon 9 s’écrasera sur la Lune : la NASA et SpaceX élaborent de nouveaux plansAujourd'hui, 18:59Le nombre d’abonnés de Spotify dépasse pour la première fois les 300 millionsLe nombre d’abonnés de Spotify dépasse pour la première fois les 300 millionsAujourd'hui, 18:59DeepSeek présente l’un des modèles de langage les moins chers au mondeDeepSeek présente l’un des modèles de langage les moins chers au mondeAujourd'hui, 18:25Runware présente un centre de données mobile pour l’intelligence artificielleRunware présente un centre de données mobile pour l’intelligence artificielleAujourd'hui, 18:23NASA et Roscosmos veulent prolonger leur coopération sur l’ISSNASA et Roscosmos veulent prolonger leur coopération sur l’ISSAujourd'hui, 17:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées