L’Inde introduit un nouveau modèle économique pour son célèbre système de paiement UPI

·16·Technologie
L’Inde introduit un nouveau modèle économique pour son célèbre système de paiement UPI

Le gouvernement indien a présenté un projet de loi visant à transformer radicalement le modèle financier du réseau de paiements numériques Unified Payments Interface (UPI). Cette initiative pourrait créer une base juridique pour réexaminer le régime à taux zéro en vigueur dans le pays depuis 2020, qui prévoit l’absence de commissions pour les commerçants. Techcrunch.com le rapporte.

Selon la National Payments Corporation of India, le système UPI a traité un nombre record de 23,66 milliards de transactions rien qu’en juillet de cette année. Leur valeur totale a atteint 29,88 milliers de milliards de roupies, soit environ 313,4 milliards de dollars. Cette croissance sans précédent a fortement accru la charge sur l’infrastructure du système.

Stabilité financière et nouvelles opportunités

La politique de gratuité des paiements pour les commerçants en Inde a été instaurée en janvier 2020 afin de favoriser une adoption rapide par la population. Depuis, le fonctionnement du système a toutefois été principalement financé par des subventions et des incitations publiques. Ces dernières années, le ministère des Finances, la banque centrale et les sociétés de paiement privées ont intensément débattu du financement de ce réseau en pleine croissance.

Amrish Rau, directeur général de la fintech Pine Labs, a soutenu le projet de loi sur le réseau social X, soulignant que les banques et les start-up ont besoin d’investissements constants pour développer le réseau et garantir sa sécurité. Selon lui, le prélèvement de certaines commissions auprès des entreprises, tout en maintenant la gratuité des transferts entre particuliers, rendrait le système plus stable.

Prévisions du marché et des analystes

Pour l’instant, le nouveau projet de loi n’impose pas directement les paiements commerciaux et ne précise pas quelles transactions seraient concernées. Ces détails devraient être définis progressivement par la suite. Malgré cela, les experts y voient le début d’une source de revenus importante pour le secteur indien des paiements.

Selon Economic Times, les autorités envisagent de limiter les éventuelles commissions commerciales aux seuls grands commerçants, plutôt que de les appliquer à tout le monde. D’après les calculs des analystes de Jefferies, l’introduction de frais représentant un faible pourcentage des transactions UPI de grande valeur pourrait augmenter les revenus annuels de 50 à 100 milliards de roupies supplémentaires d’ici l’exercice 2028.

IndeUPIFintechPaiements NumériquesÉconomie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’étage de Falcon 9 s’écrasera sur la Lune : la NASA et SpaceX élaborent de nouveaux plansL’étage de Falcon 9 s’écrasera sur la Lune : la NASA et SpaceX élaborent de nouveaux plansAujourd'hui, 18:59Le nombre d’abonnés de Spotify dépasse pour la première fois les 300 millionsLe nombre d’abonnés de Spotify dépasse pour la première fois les 300 millionsAujourd'hui, 18:59DeepSeek présente l’un des modèles de langage les moins chers au mondeDeepSeek présente l’un des modèles de langage les moins chers au mondeAujourd'hui, 18:25Runware présente un centre de données mobile pour l’intelligence artificielleRunware présente un centre de données mobile pour l’intelligence artificielleAujourd'hui, 18:23NASA et Roscosmos veulent prolonger leur coopération sur l’ISSNASA et Roscosmos veulent prolonger leur coopération sur l’ISSAujourd'hui, 17:57Base Power lève encore 1 milliard de dollars pour ses batteries domestiquesBase Power lève encore 1 milliard de dollars pour ses batteries domestiquesAujourd'hui, 17:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées
Révolution énergétique : de nouvelles batteries sodium-ion d'une durée de vie de 25 ans sont commercialisées