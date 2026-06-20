Câble d'alimentation du Sapphire Radeon RX 9070 XT fondu : le problème vient-il uniquement de l'adaptateur

Les problèmes liés aux connecteurs d'alimentation à 16 broches refont surface sur le marché des cartes graphiques. Cette fois, ce n'est pas un produit NVIDIA, mais un utilisateur du modèle Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ OC qui a signalé la fusion de l'adaptateur d'alimentation. Cet incident a relancé les débats sur la sécurité des connecteurs d'alimentation de nouvelle génération. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon l'utilisateur GaGy du forum tchèque PC Tuning, il a d'abord constaté une instabilité du système et des plantages (crash) inattendus dans le jeu Battlefield 6. Les vérifications ont révélé que l'adaptateur combiné 12V-2x6 alimentant la carte vidéo avait fondu. Au moment des faits, l'ordinateur fonctionnait avec un processeur AMD Ryzen 7 9800X3D et un bloc d'alimentation XPG Core Reactor II VE de 750 watts.

L'utilisateur a précisé que la consommation électrique de la carte graphique était d'environ 280 watts, ce qui n'excède pas les capacités maximales de l'appareil. Plus important encore, l'adaptateur original avec le triple clip bleu fourni par Sapphire était inséré fermement jusqu'au bout dans le connecteur, réduisant ainsi la probabilité d'une erreur de l'utilisateur.

Conclusion du centre de service et décision inattendue

Selon ixbt.com, une demande de garantie a été déposée et la carte vidéo a été envoyée pour un examen détaillé. Cependant, après 48 heures de tests intensifs, les spécialistes du centre de service ont déclaré qu'aucun défaut n'avait été détecté sur la carte vidéo elle-même. Selon leur conclusion, seul l'adaptateur externe était endommagé, tandis que l'appareil lui-même restait pleinement fonctionnel.

En conséquence, le centre de service a rejeté la demande de remplacement de la carte vidéo par une neuve et a restitué l'appareil à son propriétaire. Désormais, l'utilisateur prévoit d'utiliser la carte vidéo sans adaptateurs, via un câble natif 12V-2x6 provenant directement du bloc d'alimentation. Cette situation a suscité des avis divergents parmi les passionnés de technologie.

Certains experts soulignent la nécessité de remplacer l'appareil, affirmant que si l'adaptateur a fondu, des dommages microscopiques pourraient subsister sur la partie contact de la carte vidéo. D'autres ont noté qu'il n'y a aucune base légale pour le remplacement si la carte a réussi les tests à long terme. Pour l'instant, la cause exacte de la surchauffe n'a pas été révélée.

Étant donné que la demande de cartes vidéo haute performance augmente également sur le marché ouzbek, il est recommandé aux utilisateurs d'être extrêmement prudents lors du branchement des câbles d'alimentation et, dans la mesure du possible, d'éviter les adaptateurs de transition au profit de blocs d'alimentation modernes.