La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, enregistre des résultats sans précédent sur le marché mondial des transports spatiaux. Selon l'agence d'analyse Bryce Tech, sur un total de 647 412 kg de charge utile mise en orbite au premier trimestre 2024, 556 057 kg ont été transportés par SpaceX. Cela signifie que l'entreprise contrôle actuellement la majeure partie du marché mondial. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le dirigeant de l'entreprise, Elon Musk, s'appuyant sur ces statistiques, a souligné que l'écart avec les concurrents ne fera que s'accentuer à l'avenir. Selon lui, une fois que le projet Starship sera pleinement opérationnel, SpaceX sera capable de transporter 100 fois plus de charge utile dans l'espace que toutes les autres entreprises mondiales réunies. Même si les autres fournisseurs triplaient leur cadence, la domination de Starship serait maintenue.

Starship et la stratégie des vols horaires

Les ambitions de Musk ne se limitent pas au volume de fret. Il a fixé un objectif extrêmement audacieux pour SpaceX : lancer les fusées Starship plus de 10 000 fois par an. Si ce plan se réalise, les vols spatiaux auront lieu toutes les heures, voire plus fréquemment. Pour rappel, une année compte 8 760 heures, ce qui implique une mise en œuvre des vols sur un modèle de chaîne de montage.

Un tel système de vols à haute fréquence réduira drastiquement le coût d'acheminement des charges utiles en orbite. La principale contrainte actuelle de l'industrie spatiale — le faible nombre de vols et les prix élevés — devrait être éliminée grâce à Starship. C'est un facteur qui pourrait transformer radicalement la structure de l'économie spatiale mondiale.

Investissements massifs dans l'infrastructure

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, SpaceX investit 1,8 milliard de dollars dans l'extension de son infrastructure en Floride. Dans le cadre du projet, de nouvelles plates-formes de lancement et un immense complexe Gigabay dédié à l'assemblage et à la maintenance des fusées sont en cours de construction. Ce centre servira de base technique au programme Starship.

La vision à long terme d'Elon Musk est encore plus stupéfiante. Il a souligné que des milliers de milliards de dollars devront être dépensés à l'avenir pour créer l'antimatière nécessaire aux voyages de l'humanité vers d'autres systèmes stellaires. Pour l'instant, l'entreprise se concentre sur la consolidation de son hégémonie absolue en orbite terrestre et la création des fondations pour la colonisation de Mars.

Selon les experts, un tel rythme de croissance de SpaceX pourrait mettre en difficulté non seulement les entreprises privées, mais aussi les agences spatiales des grandes puissances. Si le projet Starship s'avère aussi efficace que prévu, SpaceX deviendra la seule et la moins chère « porte d'entrée » vers l'espace.