Domination absolue dans la course spatiale : SpaceX s'empare de près de 90 % du marché mondial

·28·Technologie
Domination absolue dans la course spatiale : SpaceX s'empare de près de 90 % du marché mondial

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, enregistre des résultats sans précédent sur le marché mondial des transports spatiaux. Selon l'agence d'analyse Bryce Tech, sur un total de 647 412 kg de charge utile mise en orbite au premier trimestre 2024, 556 057 kg ont été transportés par SpaceX. Cela signifie que l'entreprise contrôle actuellement la majeure partie du marché mondial. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le dirigeant de l'entreprise, Elon Musk, s'appuyant sur ces statistiques, a souligné que l'écart avec les concurrents ne fera que s'accentuer à l'avenir. Selon lui, une fois que le projet Starship sera pleinement opérationnel, SpaceX sera capable de transporter 100 fois plus de charge utile dans l'espace que toutes les autres entreprises mondiales réunies. Même si les autres fournisseurs triplaient leur cadence, la domination de Starship serait maintenue.

Starship et la stratégie des vols horaires

Les ambitions de Musk ne se limitent pas au volume de fret. Il a fixé un objectif extrêmement audacieux pour SpaceX : lancer les fusées Starship plus de 10 000 fois par an. Si ce plan se réalise, les vols spatiaux auront lieu toutes les heures, voire plus fréquemment. Pour rappel, une année compte 8 760 heures, ce qui implique une mise en œuvre des vols sur un modèle de chaîne de montage.

Un tel système de vols à haute fréquence réduira drastiquement le coût d'acheminement des charges utiles en orbite. La principale contrainte actuelle de l'industrie spatiale — le faible nombre de vols et les prix élevés — devrait être éliminée grâce à Starship. C'est un facteur qui pourrait transformer radicalement la structure de l'économie spatiale mondiale.

Investissements massifs dans l'infrastructure

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, SpaceX investit 1,8 milliard de dollars dans l'extension de son infrastructure en Floride. Dans le cadre du projet, de nouvelles plates-formes de lancement et un immense complexe Gigabay dédié à l'assemblage et à la maintenance des fusées sont en cours de construction. Ce centre servira de base technique au programme Starship.

La vision à long terme d'Elon Musk est encore plus stupéfiante. Il a souligné que des milliers de milliards de dollars devront être dépensés à l'avenir pour créer l'antimatière nécessaire aux voyages de l'humanité vers d'autres systèmes stellaires. Pour l'instant, l'entreprise se concentre sur la consolidation de son hégémonie absolue en orbite terrestre et la création des fondations pour la colonisation de Mars.

Selon les experts, un tel rythme de croissance de SpaceX pourrait mettre en difficulté non seulement les entreprises privées, mais aussi les agences spatiales des grandes puissances. Si le projet Starship s'avère aussi efficace que prévu, SpaceX deviendra la seule et la moins chère « porte d'entrée » vers l'espace.

SpaceXStarshipElon MuskEspaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrainsPlaymatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrainsAujourd'hui, 16:33La Terre s'éloigne au maximum du Soleil : détails sur le phénomène d'aphélieLa Terre s'éloigne au maximum du Soleil : détails sur le phénomène d'aphélieAujourd'hui, 16:28Câble d'alimentation du Sapphire Radeon RX 9070 XT fondu : le problème vient-il uniquement de l'adaptateurCâble d'alimentation du Sapphire Radeon RX 9070 XT fondu : le problème vient-il uniquement de l'adaptateurAujourd'hui, 15:27Computex 2026 : MSI présente un système de refroidissement avec écran 6,67 pouces et la nouvelle RTX 5090Computex 2026 : MSI présente un système de refroidissement avec écran 6,67 pouces et la nouvelle RTX 5090Aujourd'hui, 14:55Donald Trump et Anthropic : apaisement des tensions autour de l'IADonald Trump et Anthropic : apaisement des tensions autour de l'IAAujourd'hui, 14:28Microsoft annonce les exigences de Windows 11 26H2 : changements et délais inattendusMicrosoft annonce les exigences de Windows 11 26H2 : changements et délais inattendusAujourd'hui, 13:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti