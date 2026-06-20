La Terre s'éloigne au maximum du Soleil : détails sur le phénomène d'aphélie

Le 6 juillet 2026, la planète Terre passera par le point le plus éloigné de son orbite par rapport au Soleil : le point d'aphélie. À la suite de ce phénomène astronomique, la distance entre notre planète et l'étoile centrale dépassera 152 millions de kilomètres. C'est ce qu'informe TASS, en s'appuyant sur les données du Planétarium de Moscou. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Pour information, la Terre se trouve au point le plus proche du Soleil, le périhélie, au début du mois de janvier de chaque année. À ce moment-là, la distance est d'environ 147 millions de kilomètres. L'indicateur de juillet est donc supérieur d'environ 5 millions de kilomètres à celui de janvier. Une telle variation de distance est un processus naturel lié au mouvement d'orbite elliptique dans l'espace.

Apparence et dimensions du disque solaire

En raison de l'augmentation de la distance, le volume visible du Soleil dans la voûte céleste atteindra son niveau minimal de l'année. Selon les calculs des astronomes, en juillet, le disque solaire paraîtra environ 3 % plus petit en diamètre par rapport à celui de janvier. Cependant, il est presque impossible de percevoir cette différence à l'œil nu.

Cette différence ne peut être observée qu'en comparant des photographies prises à l'aide de télescopes professionnels et d'équipements spécialisés. Des clichés pris dans les mêmes conditions en janvier et en juillet confirment le changement de taille visuelle du Soleil. Les astronomes amateurs d'Ouzbékistan peuvent également observer ce phénomène, mais ils ne doivent pas oublier les mesures de sécurité.

Les experts rappellent qu'il est impératif d'utiliser des filtres de protection spéciaux lors de l'observation ou de la photographie du Soleil. Regarder le Soleil à l'œil nu ou avec des jumelles ordinaires peut entraîner des brûlures graves de la rétine et une perte totale de la vision.

Lien entre la distance et la température de l'air

Il est naturel que beaucoup se demandent pourquoi, alors que la Terre s'éloigne du Soleil, la température de l'air ne baisse pas dans l'hémisphère nord, y compris en Ouzbékistan. En réalité, l'alternance des saisons sur notre planète ne dépend pas de la distance jusqu'au Soleil, mais de l'angle d'inclinaison de l'axe terrestre par rapport au plan de l'orbite.

C'est précisément en juillet que le pôle nord de la Terre est incliné vers le Soleil, ce qui assure une incidence plus directe des rayons solaires et des journées plus longues. C'est pourquoi, malgré la distance maximale, l'été règne chez nous. À l'inverse, l'hémisphère sud connaît alors la saison hivernale.

En conclusion, on peut dire que le phénomène d'aphélie est la preuve du mouvement complexe et précisément mesuré de la Terre dans l'espace. Bien que ce phénomène n'ait pas d'impact significatif sur le climat, il revêt une importance majeure pour la science fondamentale et la navigation spatiale.