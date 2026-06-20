Google et Refik Anadol présentent Dataland, le premier musée d'intelligence artificielle au monde

Le géant technologique Google et le célèbre artiste média Refik Anadol ont annoncé la création de Dataland, le premier musée entièrement basé sur l'intelligence artificielle (AI) au monde. Situé dans le célèbre complexe The Grand LA à Los Angeles, cet espace artistique transforme totalement le concept de musée traditionnel pour devenir un écosystème dynamique s'adaptant aux émotions et aux mouvements des visiteurs. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

L'exposition inaugurale, intitulée « Machine Dreams: Tropical Rainforest », s'appuie sur un système Large Nature Model (LNM) entraîné sur d'immenses ensembles de données sur la nature. Selon ixbt.com, le projet occupe une surface de 2500 mètres carrés, où des données numériques complexes sont transformées en une réalité générative haute résolution de 1,2 milliard de pixels. L'infrastructure Google Cloud, notamment la Gemini Enterprise Agent Platform et Compute Engine, a été utilisée pour réaliser ce processus.

Interaction active entre l'homme et la technologie

La particularité du musée Dataland est qu'il engage une « interaction active » avec les visiteurs. Grâce à des capteurs spéciaux, le système surveille les mouvements, la fréquence cardiaque et même la température cutanée des personnes. Les algorithmes de Google traitent ces données en temps réel pour modifier les sons, les images visuelles et même les odeurs de la pièce. Par exemple, selon l'excitation ou le calme du visiteur, le paysage de la forêt tropicale et le chant des oiseaux s'afficheront différemment.

Pendant l'exposition, les invités sont plongés dans une interprétation de la forêt amazonienne créée par l'AI. Les cris des perroquets, l'odeur de la terre humide après la pluie et l'harmonie captivante des couleurs transportent l'humain dans un monde totalement différent. Ce n'est pas seulement un spectacle, mais une expérience multisensorielle affectant tous les sens.

Approche écologique et conclusion interactive

Le projet est important non seulement sur le plan technologique, mais aussi écologique. Tous les calculs et les modèles d'AI du musée fonctionnent sur la plateforme Google Cloud, et 87 % de l'énergie consommée provient de sources renouvelables et décarbonées. Cela peut servir d'exemple montrant que l'art moderne et les hautes technologies peuvent se développer sans nuire à l'environnement.

À la fin de la visite, des surprises attendent les invités. Ils auront les opportunités suivantes :

Déguster des chocolats parfumés spécialement créés par un modèle d'AI pour s'adapter aux émotions humaines ;

Imprimer des t-shirts avec des images uniques générées suite à l'interaction interactive dans le musée ;

Acheter des œuvres d'art numériques ou imprimées exclusives basées sur leur propre visite.

Le musée Dataland ouvrira officiellement ses portes le 20 juin. Ce projet est une étape cruciale montrant à quoi ressemblera l'avenir de l'art, où la frontière entre l'homme et la machine presque disparaît.