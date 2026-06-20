La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a entamé une nouvelle phase de modernisation des infrastructures du cosmodrome Starbase au Texas. Actuellement, les spécialistes s'occupent du démontage des parties obsolètes de la tour Mechazilla sur le premier pas de tir. Cette tour est une structure d'ingénierie unique servant à rattraper en plein vol le booster Super Heavy et le vaisseau Starship lors de l'atterrissage. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, l'une des machines les plus puissantes au monde, la grue sur chenilles Liebherr LR11000, a été mobilisée pour ce processus complexe. Fabriquée par le groupe allemand Liebherr, cette grue a une capacité de levage allant jusqu'à 1000 tonnes, permettant le remplacement sécurisé des sections massives de la tour. De nouveaux éléments standardisés sont installés à la place des structures obsolètes.

Unification et efficacité technologique

L'objectif principal de ces changements est d'harmoniser tous les pas de tir de la zone Starbase selon un standard unique. Les nouveaux systèmes déjà utilisés sur le second pas de tir sont désormais implémentés sur le premier. L'unification des équipements simplifie la maintenance et augmente considérablement la fiabilité des vols.

Actuellement, les spécialistes de SpaceX ne se limitent pas aux travaux de construction. Parallèlement, des tests de nouveaux vaisseaux et accélérateurs, l'installation de moteurs et des vérifications régulières des systèmes de refroidissement à eau sont effectués. Toutes ces actions visent à amener le projet Starship plus rapidement vers sa phase opérationnelle.

Des objectifs révolutionnaires pour le transport spatial

Selon Elon Musk, une fois que Starship sera pleinement opérationnel, SpaceX deviendra le leader absolu du transport de charges vers l'espace. Selon ses prévisions, l'entreprise sera capable de livrer en orbite une masse 100 fois supérieure à celle lancée par tous les autres fournisseurs spatiaux mondiaux réunis.

Même si d'autres entreprises triplaient leurs performances, la supériorité technologique de SpaceX devrait être maintenue. De telles modernisations servent de fondation non seulement pour les missions de Starship vers la Lune, mais aussi pour celles vers Mars. Ces nouvelles sont également importantes pour les passionnés d'espace ouzbeks, car le succès de Starship influence directement l'internet satellitaire mondial (Starlink) et la réduction des coûts de l'exploration spatiale.