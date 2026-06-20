Le prix Nobel John Jumper quitte Google DeepMind pour Anthropic

Un transfert inattendu a eu lieu dans le monde de l'AI : le célèbre scientifique John Jumper, récemment laureat du prix Nobel de chimie, a quitté le laboratoire DeepMind au sein de Google. Considéré comme l'un des experts les plus prestigieux du domaine, Jumper poursuivra sa carrière chez Anthropic, l'un des principaux concurrents de Google. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

John Jumper a travaillé avec efficacité au sein de l'équipe DeepMind pendant près de neuf ans. Sur sa page X (anciennement Twitter), il a exprimé sa gratitude envers le dirigeant de l'entreprise, Demis Hassabis, soulignant que DeepMind restera un lieu unique pour les découvertes scientifiques. Selon Jumper, Hassabis lui a donné l'opportunité de diriger le projet AlphaFold seulement six mois après la soutenance de sa thèse de doctorat.

La révolution AlphaFold et les accomplissements scientifiques

John Jumper et Demis Hassabis ont été récompensés par le prix Nobel en 2024 pour avoir créé AlphaFold, un modèle d'AI capable de prédire la structure 3D des protéines à partir de séquences génétiques. Cette technologie a révolutionné la biologie et la médecine, car la détermination de la structure des protéines était auparavant un processus complexe nécessitant des décennies.

Selon Bloomberg, Jumper a également joué un rôle important récemment dans l'équipe de développement des outils de programmation de Google. Cependant, il est rapporté que le géant technologique rencontre certaines difficultés pour vendre ces outils aux structures commerciales. Son passage chez Anthropic montre à quel point la lutte pour les experts en AI s'intensifie.

Rotation du personnel et intensification de la concurrence

Ce n'est pas la seule perte de la semaine pour DeepMind. Auparavant, Noam Shazeer, l'un des fondateurs de Character AI, avait également quitté Google pour rejoindre l'équipe d'OpenAI. De tels mouvements entre les scientifiques et ingénieurs les plus brillants du monde peuvent influencer considérablement l'équilibre des forces sur le marché de l'AI.

Cette nouvelle est également importante pour les passionnés de technologie ouzbeks, car la course entre Anthropic (créateur du modèle Claude) et OpenAI (créateur de ChatGPT) entre dans une nouvelle phase. Le passage de cadres hautement qualifiés, comme un prix Nobel, vers des concurrents accélérera l'apparition d'algorithmes encore plus perfectionnés et intelligents.

Pour l'instant, le projet spécifique sur lequel John Jumper travaillera chez Anthropic n'a pas été révélé. Cependant, son expérience en biologie et en systèmes de calcul complexes servira sans aucun doute à étendre les capacités des prochaines générations de modèles d'Anthropic.