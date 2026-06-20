La Chine crée un centre de calcul spatial : les données seront désormais traitées en orbite

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La Chine crée un centre de calcul spatial : les données seront désormais traitées en orbite

La Chine inaugure une nouvelle ère dans le monde technologique. Le gouvernement du pays a officiellement approuvé la création du Centre d'innovation des technologies de calcul spatial. Ce projet prévoit le transfert de l'AI et des processus de calcul complexes des centres de données terrestres directement dans l'espace, vers des satellites et des plateformes orbitales. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon la publication ixbt.com, le nouveau centre devrait commencer ses activités d'ici la fin du mois de juin de cette année. L'objectif principal du projet est de créer un écosystème intégré pour les systèmes de calcul spatiaux, l'Internet des objets (IoT) satellitaire et les futurs centres de données orbitaux. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des données, mais de permettre leur analyse directement dans l'espace.

Avantages des centres de données orbitaux

Actuellement, les satellites ne servent que d'outils de collecte et de transmission de données. La nouvelle technologie, grâce à des processeurs puissants et des algorithmes AI intégrés, permettra le traitement des données sur place. Cela devrait entraîner des changements révolutionnaires dans les domaines suivants :

  • Réduction de la charge sur les centres de données terrestres ;
  • Optimisation du volume d'informations transmises de l'espace vers la Terre (seuls les résultats traités sont envoyés) ;
  • Augmentation significative de la vitesse de la télédétection terrestre et des services de communication ;
  • Formation de réseaux intelligents inter-satellites.
Dans le cadre de ce projet, les plus grands fabricants d'électronique de Chine, les représentants de l'industrie spatiale et les entreprises de logiciels d'AI seront réunis. Une telle approche centralisée sert à accélérer les processus technologiques et à porter l'infrastructure spatiale à un nouveau niveau.

Il convient de noter que l'idée d'effectuer des calculs dans l'espace n'intéresse pas seulement la Chine. Des entreprises privées américaines telles que SpaceX et Blue Origin ont précédemment annoncé travailler sur des projets similaires. Cependant, l'approche de la Chine se distingue par le fait qu'il s'agit d'un programme stratégique au niveau national.

Selon les experts, les capacités de calcul spatial amélioreront à l'avenir la couverture internet mondiale et assureront le fonctionnement en temps réel de systèmes de cartographie ultra-haute précision. Cela marquera un tournant majeur non seulement pour des objectifs militaires ou scientifiques, mais aussi civils — dans la navigation, l'agriculture et le suivi environnemental.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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