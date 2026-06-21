iPhone Ultra : design et caractéristiques du premier smartphone pliable d'Apple révélés

L'un des changements révolutionnaires les plus attendus sur le marché des smartphones approche. Apple travaille sur son premier appareil pliable : l'iPhone Ultra. De nouvelles informations sur l'apparence et les spécifications techniques de cet appareil ont provoqué un grand buzz dans le monde technologique. Selon ixbt.com, le célèbre insider Jon Prosser a publié des rendus actualisés du gadget attendu. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Il est important de noter que Jon Prosser, qui a diffusé ces informations, est actuellement en litige avec Apple. L'entreprise l'accuse d'avoir révélé prématurément le design du système d'exploitation iOS 26. Malgré cela, l'insider s'appuyant sur ses sources a présenté les images les plus récentes et précises du design de l'iPhone Ultra. Par rapport aux croquis préliminaires, plusieurs changements structurels sont visibles dans la nouvelle version.

Particularités du design et nouveaux boutons

Selon les nouvelles données, les éléments du boîtier de l'iPhone Ultra seront disposés de manière inhabituelle. Notamment, le port USB-C a été déplacé sur le côté gauche de l'appareil, tandis que les ouvertures des haut-parleurs sont situées sur le côté droit, divisées en deux groupes. L'une des nouveautés les plus intéressantes est l'apparition d'un bouton dédié au contrôle de la caméra sur le boîtier. Cela permettra aux utilisateurs de rendre le processus de prise de vue plus pratique et rapide.

L'épaisseur de l'appareil devrait également surprendre les utilisateurs. Selon Prosser, l'épaisseur de chaque panneau de l'iPhone Ultra à l'état ouvert n'est que de 4,5 mm. Cet indicateur est donc plus fin que celui du modèle iPhone Air attendu. Pour comparaison, l'épaisseur du Samsung Galaxy Z Fold7, considéré comme le principal concurrent, serait d'environ 4,2 mm.

Technologie de caméra et d'affichage

La caméra principale de l'iPhone Ultra devrait se composer de deux modules : un objectif principal et un ultra grand-angle. Le style du bloc caméra serait similaire à celui du modèle iPhone Air. Les ingénieurs d'Apple auraient réussi à presque éliminer le pli central, le plus grand problème des écrans pliables. Il est dit qu'une solution proche de la technologie utilisée dans le modèle Oppo Find N6 a été choisie.

Étant donné que les prédictions précédentes de Jon Prosser, notamment sur le design de l'iPhone SE 2020, du MacBook Pro 13 et de l'iPhone 17 Pro, se sont avérées exactes, on peut supposer que ces informations sur l'iPhone Ultra sont très proches de la réalité. Bien qu'Apple n'ait pas encore officiellement confirmé travailler sur un smartphone pliable, les fuites suggèrent qu'une présentation est imminente.

Compte tenu de la forte demande pour les produits Apple sur le marché ouzbek, si l'iPhone Ultra est commercialisé, il occupera sans aucun doute une place de leader dans le segment premium du pays. Alors que des marques comme Samsung et Huawei dominent le segment des smartphones pliables, l'entrée d'Apple sur ce marché portera la concurrence à un tout nouveau niveau.