Un procès inhabituel lié à la violation des droits d'auteur s'est achevé au Royaume-Uni. Mark Kerns, un homme de 47 ans résidant dans l'East Yorkshire, a été condamné à 26 mois de prison avec sursis pour avoir enregistré et vendu des mix et remix d'artistes célèbres sur des CD sans autorisation. Cette affaire est vue comme une résurgence du piratage « old school », presque oublié à l'ère du streaming numérique. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Selon la décision du tribunal, Kerns évitera la prison ferme s'il ne commet aucune nouvelle infraction au cours des 18 prochains mois. Cependant, il devra effectuer 250 heures de travaux d'intérêt général. Cette mesure vise à protéger les intérêts des détenteurs de droits d'auteur et à prévenir les gains illégaux.

Sept ans d'enquête et d'investigation

L'histoire de cette affaire criminelle remonte à plusieurs années. Les activités de Mark Kerns ont attiré l'attention des forces de l'ordre pour la première fois en 2018. Une enquête complète a débuté en 2019, et une perquisition a été menée à son domicile en 2022. Ce n'est que deux ans plus tard, après que l'accusé a plaidé coupable devant le tribunal de Hull, que la procédure est arrivée à son terme.

Selon les données de l'enquête, l'homme a créé des compilations musicales en utilisant des pistes d'artistes renommés et les a proposées au public sur CD. Il n'avait obtenu aucune autorisation, ni des musiciens, ni des labels discographiques. Les autorités locales ont souligné que cette activité consistait à profiter de la propriété intellectuelle d'autrui sans verser les redevances dues aux créateurs.

Selon la publication ixbt.com, les détails du schéma de distribution des disques n'ont pas été divulgués. Pour l'instant, il n'y a pas de faits précis pour savoir si ces produits étaient vendus via Internet ou distribués sur les marchés locaux. Néanmoins, cette forme de piratage musical est aujourd'hui considérée comme un cas très rare.

La situation en Ouzbékistan et sur le marché mondial

Aujourd'hui, l'industrie musicale mondiale tire principalement ses revenus de plateformes telles que Spotify, Apple Music et YouTube. En Ouzbékistan également, la vente de CD et DVD a chuté drastiquement ces dernières années, laissant la place au contenu numérique. Cependant, ce cas britannique montre que la question de la protection de la propriété intellectuelle reste d'actualité.

Selon les experts, de tels procès sont importants non seulement pour le préjudice matériel, mais aussi pour instaurer une culture du droit d'auteur. La reproduction non autorisée du travail d'autrui à des fins commerciales entraîne une responsabilité devant la loi, quel que soit le développement technologique.