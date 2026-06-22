Oppo présente les nouveaux smartphones Reno 16 et l'accessoire insolite Bubble

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Oppo présente les nouveaux smartphones Reno 16 et l'accessoire insolite Bubble

La société chinoise Oppo a lancé une vaste campagne publicitaire pour la série de smartphones Reno 16 destinée aux marchés internationaux. Les informations apparues sur le site officiel de la marque ainsi que sur de grandes plateformes de vente comme Amazon et Flipkart indiquent que la prochaine présentation sera enrichie non seulement de nouveaux téléphones, mais aussi de solutions technologiques inattendues. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Parmi les appareils de nouvelle génération, l'élément qui attire le plus l'attention est un accessoire insolite appelé Oppo Bubble. Il s'agit d'un écran AMOLED compact et circulaire qui se fixe à l'arrière du smartphone via un aimant. Ce gadget fait office de viseur externe, permettant aux utilisateurs de prendre des selfies de haute qualité à l'aide des caméras principales.

Une gamme de modèles étendue et de nouveaux écouteurs

selon les informations d'ixbt.com, la gamme Reno 16 devrait comprendre plusieurs modèles simultanément. La liste des appareils attendus est la suivante :

  • Reno 16c et Reno 16F ;
  • Reno 16 FS ;
  • le Reno 16 standard ;
  • le Reno 16 Pro et le compact Reno 16 Pro Mini.
Il convient de noter que tous ces modèles ne seront pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. La collection d'appareils peut varier selon la demande régionale et la stratégie. Par exemple, la version Pro Mini est spécialement conçue pour les utilisateurs qui préfèrent des flagships compacts mais puissants.

Parallèlement aux smartphones, les écouteurs sans fil Oppo Enco Air 5 feront également leur début. Ce modèle se situera un cran en dessous de la version Enco Air 5 Pro actuelle dans la hiérarchie de l'entreprise, visant à accroître la compétitivité dans le segment abordable.

La marque Oppo occupe également une position solide sur le marché des smartphones en Ouzbékistan. La série Reno se distingue par son design élégant et ses capacités de photographie de portrait. Le fait que la nouvelle série Reno 16 soit accompagnée d'un accessoire avec écran magnétique suscitera sans doute un grand intérêt chez les jeunes créateurs de contenu pour les réseaux sociaux.

Pour l'instant, l'entreprise garde secrètes les spécifications techniques exactes et les prix des appareils. Cependant, la multiplication active des bannières publicitaires suggère que la cérémonie de présentation officielle aura lieu dans les prochains jours.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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