L'Allemagne franchit une étape clé vers le « Soleil artificiel » : ouverture d'un nouveau centre de recherche

L'Allemagne a lancé un projet majeur pour le développement des technologies de fusion nucléaire, censées révolutionner le secteur énergétique. Un nouveau centre de recherche nommé High Energy Density Initiative (HEDI), fruit d'une collaboration entre l'Université de Rostock et le centre Dresden-Rossendorf (HZDR), a officiellement débuté ses activités. Ce centre se consacrera à l'étude des états extrêmes de la matière, qui serviront de base aux futurs réacteurs à fusion. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La cérémonie d'ouverture du centre HEDI s'est déroulée en présence de représentants du monde scientifique, de l'industrie et du gouvernement. Dorothee Bär, ministre fédérale de la Recherche, des Technologies et de l'Espace, a souligné que ce centre deviendra un maillon essentiel du programme national de fusion nucléaire. Il permettra de mieux comprendre le comportement du combustible à l'intérieur des réacteurs expérimentaux, levant ainsi les principaux obstacles à la création d'un « Soleil artificiel ».

La fusion nucléaire est depuis longtemps considérée comme l'une des sources d'énergie les plus prometteuses pour l'humanité. Contrairement aux centrales nucléaires traditionnelles, elle ne rejette pas de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et possède la capacité de produire une quantité infinie d'énergie électrique avec une quantité minimale de déchets radioactifs. Cependant, les processus se produisant à l'intérieur de tels dispositifs ne sont pas encore totalement compris, et les recherches de HEDI visent précisément à combler cette lacune.

Recherches sur la fusion laser et les pressions extrêmes

Dans le cadre du projet, l'Institut de physique des hautes densités d'énergie a été créé au début du mois de juin. La construction de ce complexe, financé par le gouvernement allemand et l'État de Saxe, devrait s'achever d'ici 2030. La région du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a annoncé un investissement d'environ 20 millions d'euros pour ce complexe de recherche.

L'un des axes principaux du centre est la réalisation de la fusion nucléaire via la méthode du confinement inertiel. Selon ixbt.com, cette technologie utilise des lasers ultra-puissants pour comprimer une capsule de combustible et la chauffer à des températures et des pressions extrêmes, similaires à celles du cœur des étoiles. Ce processus permet d'étudier des états anormaux de la matière appelés « matière chaude et dense ».

Les scientifiques de HEDI analysent le comportement des éléments légers sous des pressions de millions et milliards d'atmosphères. De telles conditions se retrouvent non seulement dans les dispositifs de fusion, mais aussi au cœur des géantes gazeuses et d'autres objets cosmiques extrêmes. Les données obtenues serviront de fondation pour concevoir des réacteurs plus efficaces et fiables à l'avenir.

Le nouveau centre collaborera étroitement avec le European XFEL, le plus grand laser à rayons X d'Europe, ainsi qu'avec d'autres organisations scientifiques mondiales. De plus, HEDI a signé un accord de partenariat avec la startup Marvel Fusion, qui développe des dispositifs de fusion laser à but commercial. Selon Ronald Redmer, directeur du projet, la commercialisation de l'énergie de fusion est impossible sans une compréhension profonde de la nature de la matière dans des conditions extrêmes.