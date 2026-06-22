Tecno présente le Camon 50 Slim, un smartphone d'une finesse record

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Tecno présente le Camon 50 Slim, un smartphone d'une finesse record

La marque Tecno, qui gagne du terrain sur le marché des smartphones, a dévoilé son nouveau modèle haut de gamme, le Camon 50 Slim. Cet appareil attire l'attention des passionnés de technologie non seulement par son corps ultra-fin, mais aussi par sa batterie haute capacité et ses normes de protection de pointe malgré sa taille compacte. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, l'épaisseur du nouveau smartphone n'est que de 6,39 mm. Avec cet indicateur, il devient l'un des appareils les plus fins du marché. Malgré cela, les ingénieurs ont réussi à intégrer une batterie d'une capacité de 5600 mAh. Les représentants de Tecno soulignent que cette batterie conservera ses propriétés de stabilité même après cinq ans d'utilisation intensive. De plus, l'appareil prend en charge un système de charge rapide de 60 W.

Spécifications techniques et caractéristiques de l'écran

Le modèle Camon 50 Slim est équipé d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K (1224 × 2720 pixels). Le taux de rafraîchissement de l'écran est de 144 Hz, assurant une fluidité de l'interface et une dynamique élevée dans les jeux. Un autre aspect distinctif de l'appareil est sa protection contre la poussière et l'eau selon les normes IP68 et IP69. Cela garantit que le smartphone ne sera pas endommagé, même sous un jet d'eau chaude à haute pression.

Le matériel du smartphone est basé sur le processeur MediaTek Helio G200 Ultimate. Côté mémoire, les utilisateurs disposent de 8 GB de RAM (extensible virtuellement jusqu'à 16 GB) et d'options de stockage permanent de 128 ou 256 GB. Le système d'exploitation Android 16 le plus récent et la surcouche HiOS 16.2 ont été choisis comme logiciels.

Capacités de la caméra et de l'intelligence artificielle

Pour les amateurs de photographie, le Tecno Camon 50 Slim est doté d'une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony LYT-600 de haute qualité. Le panneau avant dispose d'une caméra selfie de 32 mégapixels. Le système photographique de l'appareil dispose d'outils étendus de traitement d'image grâce à l'AI. Notamment, le smartphone dispose d'un mode spécial pour la prise de vue sous l'eau.

Une autre innovation en termes de design est le système AI Mood Light sur le panneau arrière. Il est composé de 354 mini-LED et peut changer de couleur selon les notifications ou l'humeur de l'utilisateur. Compte tenu de la popularité de la marque sur le marché ouzbek, le modèle Camon 50 Slim devrait être très demandé grâce à son design moderne et sa durabilité.

TecnoCamon 50 SlimSmartphoneTechnologieAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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