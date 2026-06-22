Déploiement de la mise à jour One UI 8.5 pour les smartphones Samsung Galaxy

Le géant technologique sud-coréen Samsung a lancé une nouvelle phase de déploiement massif de sa surcouche One UI 8.5. Cette mise à jour logicielle est proposée non seulement pour les appareils phares, mais aussi pour les modèles de milieu et d'entrée de gamme très populaires auprès des utilisateurs. Cette étape démontre la continuité de la stratégie de l'entreprise en matière de support logiciel à long terme pour ses appareils. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations fournies par l'insider reconnu Tarun Vats, le modèle Samsung Galaxy A56 a commencé à recevoir la mise à jour One UI 8.5 en Europe. Ce firmware, incluant les correctifs de sécurité de juin, a été publié sous le numéro A566BXXSBCZF5. Actuellement, cette mise à jour est prête au téléchargement pour un certain nombre d'utilisateurs dans la région.

Modèles budget et expansion globale

Parallèlement, Samsung n'a pas oublié le Galaxy A15 4G, l'un de ses modèles les plus abordables. En Corée du Sud, la mise à jour numéro A155NKSU9DZF1 a été officiellement lancée pour ce modèle. Généralement, le fabricant teste d'abord le nouveau logiciel sur son marché intérieur avant de le proposer sur le marché mondial, y compris dans les pays d'Asie centrale comme l'Ouzbékistan, dans les semaines suivantes.

Selon la publication ixbt.com, cette mise à jour vise à améliorer la stabilité du système et à corriger des failles de sécurité. La version One UI 8.5 assure une interface utilisateur plus fluide et optimise l'efficacité énergétique. Cela est particulièrement crucial pour les appareils budget aux ressources limitées comme le Galaxy A15.

Plans futurs et attentes pour One UI 9

Samsung ne se contente pas de mettre à jour les versions actuelles, mais prépare également des changements majeurs pour l'avenir. Il a été rapporté que la version One UI 9 Beta 3 est développée en parallèle. On dit que plusieurs erreurs graves signalées par les utilisateurs y ont été corrigées, ce qui témoigne d'une attention accrue de l'entreprise envers la qualité du logiciel.

Pour les utilisateurs de Samsung en Ouzbékistan, cette mise à jour devrait apparaître prochainement dans la section « Mise à jour du logiciel » des paramètres du smartphone. Les experts recommandent que la batterie de l'appareil soit d'au moins 50 % et qu'il soit connecté à un réseau Wi-Fi stable avant l'installation. Tarun Vats ayant précédemment prédit avec précision les dates de sortie des Galaxy S24 et Galaxy S25, ses informations sur One UI 8.5 sont considérées comme fiables.