Seedcamp lève 320 millions de dollars pour son nouveau fonds : le marché américain en ligne de mire

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Seedcamp lève 320 millions de dollars pour son nouveau fonds : le marché américain en ligne de mire

Seedcamp, l'un des investisseurs en capital-risque les plus prestigieux d'Europe, a annoncé avoir levé 320 millions de dollars pour son septième fonds. Il s'agit du montant le plus important de l'histoire de la société, soit presque le double des 180 millions de dollars levés l'année dernière. Cette nouvelle marque un tournant stratégique pour Seedcamp : l'entreprise ambitionne désormais d'étendre considérablement sa présence non seulement en Europe, mais aussi sur le marché américain. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, les fonds levés sont divisés en deux parties. Le montant principal de 220 millions de dollars, dans le cadre du fonds Seedcamp VII, sera alloué aux startups en phase d'amorçage (early-stage), tandis que les 100 millions de dollars restants seront utilisés pour soutenir des projets en phase de croissance via un nouveau fonds nommé Select. Cette étape permet à la société de financer ses projets prometteurs lors des phases ultérieures.

Stratégie d'expansion sur le marché américain

Bien que Seedcamp possède déjà des bureaux à New York et Miami, elle prévoit d'élargir davantage son équipe aux États-Unis. Selon la fondatrice Reshma Sohoni, San Francisco et la Silicon Valley retrouvent leur prestige en tant que centres technologiques mondiaux. Par conséquent, connecter les startups européennes au marché américain, à ses clients et à ses grands investisseurs est devenu une priorité pour Seedcamp.

Fidèle à ses principes traditionnels, la société continue d'investir dans des projets au stade très précoce, même si le produit n'est pas encore prêt ou ne génère pas encore de revenus. Dans le cadre de Seedcamp VII, on s'attend à ce que 100 à 120 startups reçoivent chacune un premier chèque d'environ 1 million de dollars. Le fonds Select, quant à lui, investira entre 3 et 5 millions de dollars lors des Series B et des phases suivantes.

Projets réussis et restrictions

Au cours de son activité, Seedcamp a investi dans plus de 550 entreprises, dont 12 ont déjà atteint le statut de « licorne » (entreprise valorisée à plus d'un milliard de dollars). Parmi les marques les plus célèbres de son portefeuille, on peut citer :

  • Revolut — le géant de la fintech ;
  • Wise — service de transferts d'argent internationaux ;
  • UiPath — automatisation robotisée des processus ;
  • Synthesia — plateforme de création vidéo basée sur l'AI ;
  • ainsi que des projets réussis comme Pleo et Hopin.
Toutefois, l'investisseur ne mise pas sur tous les secteurs. Reshma Sohoni a souligné que la société évite les entreprises gourmandes en capital comme la logistique, la mobilité ou les places de marché (marketplaces) nécessitant un fonds de roulement important. Seedcamp se concentre davantage sur des projets basés sur des solutions technologiques à croissance commerciale rapide.

Parmi les investisseurs (LP) du nouveau fonds figurent de grandes institutions financières telles que British Business Bank, HarborVest, Schroders et Sofina. Notablement, plus de 80 fondateurs de startups réussies du portefeuille de Seedcamp ont également investi leurs propres fonds, participant ainsi au soutien de la nouvelle génération d'entrepreneurs. Cela témoigne d'un haut niveau d'entraide et de partage d'expérience au sein de l'écosystème startup.

SeedcampStartupInvestissementCapital-RisqueÉtats-Unis
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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