Le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D tombe en panne : un porte-clés à 500 dollars

Un incident inattendu s'est produit avec le Ryzen 7 9800X3D, considéré comme l'un des processeurs de jeu les plus récents et les plus puissants d'AMD. Un utilisateur du réseau social Reddit, sous le pseudonyme Super-Employment2753, a rapporté que son appareil fraîchement acheté est devenu totalement inutilisable en peu de temps. Cette situation suscite d'importantes discussions parmi les passionnés de technologie, car ce modèle était réputé pour ses hautes performances sur le marché. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon l'utilisateur, l'incident s'est produit lors d'une session de jeu ordinaire : l'ordinateur a soudainement gelé et, après le redémarrage, le système ne s'est plus lancé. L'indicateur spécial de la carte mère Asus ROG Strix X870-A a signalé un problème grave avec la RAM ou le processeur. Le propriétaire a tenté toutes les méthodes standard pour restaurer le système, notamment la réinitialisation du CMOS, la mise à jour du BIOS et même le retrait du cadre de contact Thermalright, mais sans succès.

Causes du problème et résultats du diagnostic

Par la suite, un diagnostic professionnel effectué dans un centre de service a confirmé que le processeur Ryzen 7 9800X3D ne fonctionnait sur aucune autre carte mère. Le plus surprenant est qu'aucune trace de brûlure, de surchauffe ou de dommage mécanique n'a été détectée sur l'apparence externe ou les points de contact du processeur. L'utilisateur souligne qu'il utilisait l'appareil avec les paramètres d'alimentation standard et n'avait pas pratiqué d'overclocking.

Selon la publication ixbt.com, l'aspect le plus regrettable de cette situation concerne la garantie. Il s'avère que le processeur a été acheté en 2024 non pas dans un magasin officiel, mais via un revendeur. En l'absence de facture d'achat et de documents officiels, il a été impossible de bénéficier du service RMA (retour de matériel) d'AMD.

En conséquence, un appareil high-tech d'une valeur de 500 dollars s'est transformé en un simple morceau de métal. Au lieu de le jeter, le propriétaire du processeur a décidé de le « recycler » de manière originale : il a percé un trou dans la puce inutilisable pour en faire un porte-clés. Ce cas prouve une fois de plus combien il est risqué d'acheter des équipements modernes, en particulier des composants coûteux, sans documents de garantie officiels.

Sur le marché ouzbek, les produits AMD, et particulièrement la série Ryzen, sont très populaires. Cet événement doit servir de leçon importante pour les utilisateurs locaux : lors de l'achat de matériel coûteux, surtout s'il appartient à une nouvelle génération, il est crucial de prêter attention à la période de garantie officielle et aux documents. Sinon, tout dysfonctionnement technique peut entraîner une perte financière importante.