La demande pour la norme de mémoire vive DDR2, considérée depuis longtemps comme obsolète dans le monde des technologies informatiques, a connu une hausse soudaine et inattendue. Bien que cette technologie soit apparue sur le marché il y a plus de 20 ans, son prix a augmenté de 55 à 60 % au cours du deuxième trimestre de cette année. Cette situation est directement liée aux changements globaux sur le marché mondial des semi-conducteurs. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon la société d'analyse TrendForce, la hausse des prix ne s'arrête pas. Les experts prévoient que les prix de la DDR2 augmenteront encore de 35 à 40 % au troisième trimestre. La stratégie des grands fabricants est citée comme la cause principale de cette situation. En particulier, des géants de l'industrie tels que Samsung, SK hynix et Micron adaptent leurs usines pour produire des puces HBM et de mémoire serveur nécessaires aux systèmes d'AI.

Besoin pour l'industrie et les équipements spécialisés

Automatisation industrielle et systèmes de contrôle ;

Équipements réseau (routeurs et modems) ;

Électronique automobile ;

Systèmes embarqués (embedded) et contrôleurs spécialisés.

Bien que les ordinateurs personnels et les ordinateurs portables modernes soient déjà passés aux normes DDR4 et DDR5, la DDR2 reste vitale dans de nombreux secteurs. Ce type de puces de mémoire est largement utilisé dans les domaines suivants :

La migration de ces appareils vers de nouvelles normes de mémoire est un processus très complexe et coûteux. Cela nécessite non seulement de modifier la conception, mais aussi de repasser par une certification. Par conséquent, les fabricants continuent d'acheter des puces DDR2, bien qu'obsolètes, car elles ont fait leurs preuves.

Pénurie de l'offre sur le marché

Actuellement, Winbond et ESMT restent les principaux fournisseurs de puces DDR2. Cependant, leurs approches diffèrent : Winbond réduit progressivement la production de DDR2 pour passer aux normes plus modernes LPDDR4 et DDR4. À l'inverse, ESMT étend sa production afin d'occuper le créneau laissé vacant.

Néanmoins, les nouvelles capacités de production ne suffisent pas à satisfaire la demande. La diminution de l'offre sur le marché et la stabilité de la demande entraînent une croissance des prix en progression géométrique. Cette situation se traduit également par une hausse du prix des pièces de rechange pour les spécialistes desservant les équipements spécialisés et industriels sur le marché ouzbek.

Selon les analystes, cet engouement autour de la DDR2 pourrait durer encore plusieurs trimestres. Tant que l'intérêt mondial pour les technologies d'AI ne diminuera pas, les grandes usines ne reviendront pas à la production de types de mémoire obsolètes, ce qui approfondira davantage le déficit.