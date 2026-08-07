Huawei Watch GT 7 Pro dévoilée : 21 jours d’autonomie et de nouvelles fonctions

Huawei a officiellement présenté sa montre connectée de nouvelle génération, la Huawei Watch GT 7 Pro. Selon ixbt.com, cet appareil conserve presque entièrement le matériel de la génération précédente, tout en bénéficiant d’améliorations notables du design et des fonctionnalités logicielles. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le nouveau gadget est traditionnellement doté d’un boîtier robuste en titane, d’un verre saphir de haute qualité et d’un dos en céramique. Le fabricant a également élargi la palette de couleurs de la montre, en enrichissant la version argentée d’accents verts ou jaunes. Pour améliorer le confort au quotidien, les bracelets inclus ont été repensés.

Fonctionnalités techniques et écran

La montre connectée est équipée d’un écran AMOLED lumineux de 1,47 pouces affichant une résolution de 466 x 466 pixels, avec une luminosité maximale de 3000 nit. Les informations restent ainsi parfaitement lisibles même sous la lumière directe du soleil. Le boîtier bénéficie d’une étanchéité 5ATM.

L’un des principaux atouts de l’appareil est son impressionnante autonomie. Selon le fabricant, la montre peut fonctionner jusqu’à 21 jours en mode de charge minimale, jusqu’à 12 jours en utilisation normale et jusqu’à 7 jours avec le mode Always-On Display activé en permanence.

Suivi de la santé et des activités sportives

La Huawei Watch GT 7 Pro intègre un ensemble complet de capteurs dédiés au suivi de la santé. La montre peut mesurer la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2) et la température cutanée, et prend même en charge l’enregistrement d’un ECG (électrocardiogramme).

Le mode Pro Ski, destiné aux amateurs de ski alpin, permet de suivre les charges maximales (G), d’enregistrer l’itinéraire et de s’orienter dans les stations de ski.

Les modes sportifs destinés aux cyclistes, aux golfeurs et aux coureurs ont été étendus, avec des statistiques enrichies.

Pour compléter ses fonctionnalités, l’appareil est équipé de Bluetooth 6.0, du GPS et du NFC, ainsi que d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés.

La Huawei Watch GT 7 Pro est actuellement commercialisée en Chine au prix de 2688 yuans, soit environ 399 dollars américains. L’entreprise n’a pas encore indiqué quand ces montres seraient lancées sur le marché international.