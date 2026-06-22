Des scientifiques proposent de créer un « bouclier » spatial contre les tempêtes solaires

Des chercheurs de l'Université de Boston ont développé une méthode révolutionnaire pour protéger la planète Terre contre les phénomènes météorologiques spatiaux extrêmes. Dans le cadre du projet nommé StormWall, la création d'un « bouclier de plasma » temporaire à la limite de la magnétosphère est proposée. Selon l'étude publiée dans la revue Space Weather, ce système pourrait réduire l'impact des fortes tempêtes géomagnétiques sur la Terre de près de moitié. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les tempêtes puissantes causées par les éjections de masse coronale à la surface du Soleil représentent un risque sérieux pour les infrastructures technologiques modernes. Elles peuvent perturber les communications radio, les satellites et les réseaux énergétiques. Par exemple, une forte tempête magnétique en mai 2024 a causé des dysfonctionnements de la navigation GPS des équipements agricoles aux États-Unis, coûtant 500 millions de dollars aux agriculteurs.

Une mesure de sécurité pour l'économie mondiale

Selon les calculs des scientifiques, des tempêtes solaires extrêmement puissantes, survenant une fois par siècle, pourraient causer des dommages dépassant 2,4 billions de dollars aux systèmes énergétiques mondiaux. Si l'événement de Carrington de 1859, la plus grande tempête de l'histoire, se reproduisait aujourd'hui, les conséquences seraient encore plus catastrophiques. Le projet StormWall vise précisément à prévenir de telles crises mondiales.

Le projet prévoit le lancement de six appareils spéciaux en orbite géostationnaire. Ces dispositifs libéreraient des substances ionisables, telles que le baryum ou le lithium, à la limite de la magnétosphère. Sous l'effet du rayonnement solaire, les atomes de ces substances perdent leurs électrons et se transforment en plasma. La couche de plasma ainsi formée renforce temporairement les propriétés protectrices de la magnétosphère et empêche l'énergie des tempêtes solaires d'atteindre la Terre.

Le directeur de la recherche, Brian Walsh, souligne que les substances libérées dans l'espace ne retombent pas dans l'atmosphère. La magnétosphère se nettoie naturellement de ces substances en environ six heures. Cependant, en raison de la courte durée de vie du bouclier, la mission pourrait devoir être répétée lors de tempêtes prolongées.

Le rôle des fusées Starship

Le principal défi technique du projet est le poids de la charge utile à transporter dans l'espace. Les six appareils doivent acheminer une quantité de substances équivalente à environ douze citernes automobiles. Selon les scientifiques, six fusées super-lourdes Starship de SpaceX seraient nécessaires pour accomplir cette tâche. Pour l'instant, les capacités officielles de cette fusée pour la livraison de charges en orbite géostationnaire ne sont pas totalement confirmées.

Selon ixbt.com, les chercheurs étudient également des moyens de réduire le coût du projet. Notamment, il est prévu de prolonger le fonctionnement de StormWall en libérant les substances plus lentement. Bien que cette idée soit encore au stade théorique, elle est significative car elle permettrait à l'humanité non plus seulement d'observer les éruptions solaires, mais d'y résister activement.