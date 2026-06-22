Une capsule unique pour purifier l'eau sans alimentation électrique créée en Corée du Sud

Des chercheurs sud-coréens ont présenté une capsule innovante nommée FDGD (Floating-induced Detection-Guided Disinfection), capable d'analyser la qualité de l'eau et de la purifier simultanément des micro-organismes nocifs. L'aspect révolutionnaire de cet appareil est qu'il ne nécessite ni batterie, ni source d'alimentation externe, ni produits chimiques. Selon un article publié dans la revue Nature Water, l'appareil fonctionne de manière totalement autonome. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Cette minuscule capsule, tenant dans la paume de la main, a la capacité de flotter à la surface de l'eau. Son principe de fonctionnement repose sur la conversion du mouvement mécanique en énergie électrique. Le courant généré par le mouvement d'une bobine magnétique à l'intérieur de la capsule est suffisant pour alimenter les capteurs intégrés. Cela permet d'utiliser l'appareil dans n'importe quelle condition, même dans des zones où l'électricité est totalement absente.

Contrôle de la qualité de l'eau et désinfection

Dans un premier temps, la capsule FDGD mesure la conductivité de l'eau. Ce paramètre aide à évaluer le niveau global de pollution de l'eau. Les données obtenues sont envoyées via une connexion sans fil vers le smartphone ou la montre connectée de l'utilisateur. Si l'eau est jugée impropre à la consommation, l'utilisateur peut activer le mode de purification.

Le processus de purification repose également sur une technologie spécifique. L'énergie générée par les vibrations de l'eau ou le mouvement du récipient active des nano-détergents à la surface de l'appareil. Les champs électrostatiques locaux qu'ils créent détruisent les membranes des bactéries et des virus par un processus d'électroporation. Cette méthode rend l'eau sûre sans modifier sa composition chimique.

Lors d'essais en laboratoire, l'appareil a prouvé sa haute efficacité sur des volumes d'eau allant jusqu'à 4 litres. En particulier, il a réussi à éliminer 99,9999 % de pathogènes dangereux tels que l'Escherichia coli (E. coli). Selon ixbt.com, ce résultat n'est pas inférieur à l'efficacité des filtres traditionnels et des lampes UV.

Perspectives d'avenir

Selon les experts, cette nouvelle technologie pourrait être une alternative viable aux systèmes de purification d'eau traditionnels. Actuellement, les filtres portables existants nécessitent souvent des pièces de rechange, des réactifs chimiques ou des batteries. Le FDGD se distingue en fonctionnant uniquement grâce au mouvement de l'eau.

Cette invention devrait être particulièrement utile dans les cas suivants :

Dans les régions où les infrastructures sont sous-développées et où l'eau potable manque ;

Lors de situations d'urgence et pour remédier aux conséquences de catastrophes naturelles ;

Pendant des expéditions et des voyages de longue durée ;

Dans le cadre d'activités de missions humanitaires sur le terrain.

Pour l'instant, l'appareil est au stade de prototype de laboratoire et n'a pas été pleinement testé en conditions réelles sur le terrain. Cependant, les développeurs sont convaincus qu'avec la baisse des coûts de production, les capsules FDGD atteindront le marché de consommation de masse. Cela pourrait être une étape cruciale pour résoudre le problème de l'accès à l'eau potable à l'échelle mondiale.