Une capsule unique pour purifier l'eau sans alimentation électrique créée en Corée du Sud

·3·Technologie
Une capsule unique pour purifier l'eau sans alimentation électrique créée en Corée du Sud

Des chercheurs sud-coréens ont présenté une capsule innovante nommée FDGD (Floating-induced Detection-Guided Disinfection), capable d'analyser la qualité de l'eau et de la purifier simultanément des micro-organismes nocifs. L'aspect révolutionnaire de cet appareil est qu'il ne nécessite ni batterie, ni source d'alimentation externe, ni produits chimiques. Selon un article publié dans la revue Nature Water, l'appareil fonctionne de manière totalement autonome. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Cette minuscule capsule, tenant dans la paume de la main, a la capacité de flotter à la surface de l'eau. Son principe de fonctionnement repose sur la conversion du mouvement mécanique en énergie électrique. Le courant généré par le mouvement d'une bobine magnétique à l'intérieur de la capsule est suffisant pour alimenter les capteurs intégrés. Cela permet d'utiliser l'appareil dans n'importe quelle condition, même dans des zones où l'électricité est totalement absente.

Contrôle de la qualité de l'eau et désinfection

Dans un premier temps, la capsule FDGD mesure la conductivité de l'eau. Ce paramètre aide à évaluer le niveau global de pollution de l'eau. Les données obtenues sont envoyées via une connexion sans fil vers le smartphone ou la montre connectée de l'utilisateur. Si l'eau est jugée impropre à la consommation, l'utilisateur peut activer le mode de purification.

Le processus de purification repose également sur une technologie spécifique. L'énergie générée par les vibrations de l'eau ou le mouvement du récipient active des nano-détergents à la surface de l'appareil. Les champs électrostatiques locaux qu'ils créent détruisent les membranes des bactéries et des virus par un processus d'électroporation. Cette méthode rend l'eau sûre sans modifier sa composition chimique.

Lors d'essais en laboratoire, l'appareil a prouvé sa haute efficacité sur des volumes d'eau allant jusqu'à 4 litres. En particulier, il a réussi à éliminer 99,9999 % de pathogènes dangereux tels que l'Escherichia coli (E. coli). Selon ixbt.com, ce résultat n'est pas inférieur à l'efficacité des filtres traditionnels et des lampes UV.

Perspectives d'avenir

Selon les experts, cette nouvelle technologie pourrait être une alternative viable aux systèmes de purification d'eau traditionnels. Actuellement, les filtres portables existants nécessitent souvent des pièces de rechange, des réactifs chimiques ou des batteries. Le FDGD se distingue en fonctionnant uniquement grâce au mouvement de l'eau.

Cette invention devrait être particulièrement utile dans les cas suivants :

  • Dans les régions où les infrastructures sont sous-développées et où l'eau potable manque ;
  • Lors de situations d'urgence et pour remédier aux conséquences de catastrophes naturelles ;
  • Pendant des expéditions et des voyages de longue durée ;
  • Dans le cadre d'activités de missions humanitaires sur le terrain.
Pour l'instant, l'appareil est au stade de prototype de laboratoire et n'a pas été pleinement testé en conditions réelles sur le terrain. Cependant, les développeurs sont convaincus qu'avec la baisse des coûts de production, les capsules FDGD atteindront le marché de consommation de masse. Cela pourrait être une étape cruciale pour résoudre le problème de l'accès à l'eau potable à l'échelle mondiale.

TechnologiePurification de l'eauInnovationCorée du SudÉcologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des scientifiques proposent de créer un « bouclier » spatial contre les tempêtes solairesDes scientifiques proposent de créer un « bouclier » spatial contre les tempêtes solairesAujourd'hui, 20:23Les puces de mémoire DDR2 augmentent encore après 20 ans : les prix bondissent de 60 %Les puces de mémoire DDR2 augmentent encore après 20 ans : les prix bondissent de 60 %Aujourd'hui, 19:51Instagram conquiert les grands écrans : nouveaux formats testés sur l'application TVInstagram conquiert les grands écrans : nouveaux formats testés sur l'application TVAujourd'hui, 19:27Géants de la cybersécurité ciblés : une faille sur la plateforme Klue entraîne une fuite de donnéesGéants de la cybersécurité ciblés : une faille sur la plateforme Klue entraîne une fuite de donnéesAujourd'hui, 19:22Honor X80 Pro Max présenté : résistant aux chutes de 20 mètres et service gratuitHonor X80 Pro Max présenté : résistant aux chutes de 20 mètres et service gratuitAujourd'hui, 19:22Lucid Motors en crise : l'entreprise licencie 18 % de son personnelLucid Motors en crise : l'entreprise licencie 18 % de son personnelAujourd'hui, 18:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu