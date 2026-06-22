AMD rétablit une fonction cruciale pour les processeurs Ryzen 9000 après les plaintes des utilisateurs

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AMD rétablit une fonction cruciale pour les processeurs Ryzen 9000 après les plaintes des utilisateurs

Après de vives critiques de la part des utilisateurs, AMD a décidé de rétablir la fonction Transparent Secure Memory Encryption (TSME) sur les processeurs de bureau de la série Ryzen 9000. Cette technologie permet le chiffrement de la mémoire au niveau matériel et améliore considérablement la sécurité du système. Auparavant, l'entreprise avait supprimé cette fonction dans le firmware AGESA 1.2.7.0 sans aucun avertissement. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La technologie TSME a été introduite par AMD il y a plus de dix ans et sert à chiffrer automatiquement les données stockées dans la mémoire vive (RAM). Ce mécanisme joue un rôle crucial, notamment pour se protéger contre les attaquants ayant un accès physique à l'ordinateur. Plus précisément, il protège contre les attaques de « démarrage à froid » (cold boot) qui tentent de lire le contenu de la mémoire après l'extinction de l'ordinateur.

Le problème a été remarqué pour la première fois par Ben Kilpatrick, un passionné de Linux. En testant un nouveau système basé sur le Ryzen 7 9700X en avril, il a constaté que la fonction de chiffrement de la mémoire avait disparu. Kilpatrick a contacté les ingénieurs de MSI et d'AMD pendant plusieurs mois pour tenter d'éclaircir la situation. Selon ixbt.com, les représentants de l'entreprise ont initialement évité de donner une réponse précise.

Équilibre entre sécurité et marketing

Lors des échanges avec les représentants de MSI, il a été révélé que la fonction TSME était officiellement destinée uniquement aux processeurs de la gamme Ryzen PRO ; bien que les modèles Ryzen standards et les cartes mères supportent techniquement cette fonction, elle était restreinte. Cette situation a provoqué une vague d'indignation parmi les utilisateurs. Beaucoup ont accusé AMD de limiter artificiellement la sécurité des utilisateurs standards pour préserver les avantages de la série professionnelle.

Sous la pression du public, AMD a finalement admis que cette option était présente sur les processeurs Ryzen 9000 du segment grand public, mais qu'elle avait été supprimée lors d'une des dernières mises à jour. Dans son communiqué, l'entreprise a déclaré que la décision de rétablir la fonction a été prise « sur la base des précieux retours de la communauté ». Cela montre une fois de plus à quelle vitesse les géants technologiques doivent s'adapter aux demandes des utilisateurs.

Il convient de noter qu'AMD considère toujours la technologie TSME comme un élément de sécurité central de la gamme Ryzen PRO. Le fonctionnement de cette fonction est garanti dans la série professionnelle et sera maintenu à l'avenir. Pour les utilisateurs standards, cette possibilité sera rétablie via une mise à jour du BIOS publiée en juillet. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier de cette couche de protection supplémentaire en mettant à jour leurs systèmes.

En conclusion, les propriétaires de Ryzen 9000 n'auront pas à renoncer à une sécurité accrue. La mise à jour du BIOS assure non seulement la stabilité du système, mais aussi l'intégrité des données. Le fait que des entreprises comme AMD reconnaissent leurs erreurs et rétablissent des fonctionnalités renforce la confiance des utilisateurs envers la marque.

AMDRyzen 9000SécuritéBIOSProcesseur
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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