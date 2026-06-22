La Turquie n'a jamais été aussi proche de mettre en service sa première centrale nucléaire. La corporation d'État russe Rosatom a annoncé l'achèvement complet des travaux de construction du premier bloc énergétique de la centrale d'Akkuyu. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère pour le système énergétique turc et constitue une étape stratégique vers l'indépendance énergétique du pays. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Aleksey Likhachev, directeur général de Rosatom, le projet est entré dans la phase finale avant sa mise en service. Les tests hydrauliques à froid du réacteur ont débuté dans le premier bloc. Ce processus devrait s'achever dans les prochaines semaines, après quoi la centrale passera aux opérations de mise en service et de réglage.

Préparation technologique et tests

À ce jour, plusieurs travaux technologiques importants ont été menés avec succès dans le bloc. En particulier, l'assemblage du réacteur a été finalisé et des simulateurs d'éléments chauffants y ont été chargés. De plus, le bloc de tuyauteries de protection et la partie supérieure du réacteur ont été installés, rendant le dispositif pleinement prêt pour les processus de tests à froid et à chaud.

Likhachev a comparé l'état actuel du projet aux derniers cent mètres d'un marathon. Il a souligné que tous les principaux travaux de construction et de montage sont terminés, et que l'attention se porte désormais sur la vérification de la sécurité et de la stabilité des systèmes. Cette étape servira de fondation pour garantir le fonctionnement sécurisé de la centrale pendant des dizaines d'années.

Formation du personnel et portée du projet

Le processus de recrutement et de formation du personnel pour la gestion de la centrale se déroule parallèlement. Selon ixbt.com, un effectif de 1 930 personnes a été constitué pour le service du premier bloc. Notamment, plus de 40 % de la main-d'œuvre est composée de citoyens turcs, témoignant de la création de nouveaux emplois à haute technologie dans le pays.

Le projet de la centrale d'Akkuyu comprend quatre blocs énergétiques d'une capacité de 1200 MW chacun. Ils sont équipés de réacteurs VVER de génération III+, développés par la Russie. Cette technologie se distingue par sa pleine conformité aux normes de sécurité modernes.

Le projet est réalisé selon le modèle « Build-Own-Operate » (Construire-Posséder-Exploiter). Cela signifie que Rosatom ne se contente pas de construire la centrale, mais conserve également le droit de propriété et d'exploitation. Pour la Turquie, ce projet est non seulement une source d'électricité, mais aussi un facteur clé pour devenir un hub énergétique régional.