Des experts en cybersécurité ont identifié une vulnérabilité grave et, surtout, impossible à corriger par logiciel dans les puces produites par Apple. Cette faille pourrait permettre un contrôle total des anciens modèles d'iPhone, facilitant ainsi le « jailbreak ». Cette découverte attire l'attention non seulement des chercheurs en sécurité, mais aussi des entreprises développant des logiciels espions pour les agences gouvernementales. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

La société de cybersécurité Paradigm Shift, basée à Barcelone, a publié des informations détaillées sur cette vulnérabilité ainsi qu'une preuve de concept (proof of concept). Cette faille, nommée « usbliter8 », permet de contourner les systèmes de protection lorsque l'accès physique à l'appareil est possible. Cela signifie que si un pirate peut connecter l'appareil à un ordinateur via un câble, il peut accéder aux couches les plus profondes du système.

Quels modèles sont concernés ?

La vulnérabilité identifiée concerne les puces A12 et A13 Bionic d'Apple. Ces processeurs, lancés en 2018 et 2019, sont utilisés dans les appareils suivants :

iPhone XS et XS Max ;

iPhone XR ;

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ;

iPhone SE (deuxième génération).

Selon Paradigm Shift, le problème se situe dans la Boot ROM de l'appareil. La Boot ROM est le premier ensemble de codes exécutés lors du démarrage de l'iPhone, constituant la première ligne de défense de la sécurité. Le plus grave est que ce code est gravé dans le matériel (immutable), ce qui signifie qu'Apple ne peut pas le corriger à distance via des mises à jour logicielles (iOS update).

Niveau de risque et conséquences

Bien que cette faille soit sérieuse, cela ne signifie pas que tous les propriétaires d'iPhone 11 ou XR seront immédiatement attaqués. Pour mener l'attaque, le pirate doit avoir l'appareil en main et combiner plusieurs autres vulnérabilités en chaîne. Cependant, l'annonce d'usbliter8 crée de nouvelles opportunités pour des entreprises comme Cellebrite ou Magnet Forensics, qui collaborent avec les forces de l'ordre, pour forcer l'accès aux appareils verrouillés.

Étant donné que les modèles iPhone 11 et XR restent populaires sur le marché ouzbek, les utilisateurs doivent être prudents lorsqu'ils confient leurs appareils à des tiers. Selon les experts, le seul moyen efficace de se protéger contre ce défaut matériel est de passer à des appareils dotés de processeurs plus récents (A14 et versions supérieures).

Apple n'a pas encore fait de déclaration officielle sur la situation. Bien que l'entreprise s'efforce depuis des années de maintenir son écosystème fermé et sécurisé, des cas comme usbliter8 prouvent une fois de plus qu'aucune technologie n'est parfaitement protégée. Pour l'instant, il est simplement recommandé aux utilisateurs de renforcer les mesures de sécurité physique.