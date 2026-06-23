Le géant technologique Microsoft et la corporation énergétique Chevron ont annoncé des plans pour construire une centrale électrique au gaz naturel d'une capacité de 2,67 gigawatts dans l'ouest du Texas, aux États-Unis. Ce projet vise à fournir une énergie électrique ininterrompue aux centres de données et d'intelligence artificielle (AI) de Microsoft, devenant l'une des plus grandes infrastructures du secteur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com.

Selon un contrat de 20 ans signé entre les parties, la nouvelle centrale desservira directement un centre de données géré par Microsoft. Sur le plan technique, la puissance principale sera produite par deux grandes turbines de GE Vernova. De plus, des équipements de Solar Turbines, une filiale de Caterpillar, seront utilisés comme source d'énergie complémentaire.

Contradiction entre objectifs écologiques et réalité

Cet accord soulève de nombreuses questions compte tenu des promesses de durabilité environnementale de Microsoft. L'entreprise s'était précédemment engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Cependant, la mise en service d'une telle centrale fonctionnant au gaz naturel pourrait rendre cet objectif considérablement plus difficile à atteindre.

Selon un rapport de l'Environmental Integrity Project, ce projet, nommé « Project Kilby », pourrait rejeter dans l'atmosphère plus de 13 millions de tonnes de dioxyde de carbone, 3 200 tonnes de polluants atmosphériques et 278 000 livres de déchets dangereux. Ces chiffres illustrent la complexité de maintenir l'équilibre entre la croissance rapide du secteur technologique et la responsabilité environnementale.

Dans son communiqué de presse, Chevron a qualifié ce projet de « plus grand développement combiné de l'énergie gazière et des centres de données » aux États-Unis. Le besoin croissant en puissance de calcul pour les systèmes d'intelligence artificielle force les entreprises technologiques à revenir vers des sources d'énergie traditionnelles.

Cette situation peut constituer une leçon importante pour les pays développant leur économie numérique, comme l'Ouzbékistan. Lors de la construction de centres de données, non seulement l'infrastructure technologique, mais aussi la stabilité des sources d'énergie et leur impact environnemental revêtent une importance stratégique. L'expérience de géants comme Microsoft montre que même les solutions IT les plus avancées exigent finalement d'énormes ressources énergétiques.

Bien que Microsoft ait actuellement limité ses commentaires officiels sur ce projet, les experts y voient une étape nécessaire pour maintenir son leadership dans la course à l'intelligence artificielle. On s'attend à ce que le nombre de projets similaires augmente dans les années à venir avec l'expansion de ChatGPT et d'autres systèmes AI.