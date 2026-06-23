Déploiement de One UI 8.5 basé sur Android 16 pour les utilisateurs du Samsung Galaxy S24

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Déploiement de One UI 8.5 basé sur Android 16 pour les utilisateurs du Samsung Galaxy S24

Le géant technologique sud-coréen Samsung continue de déployer des mises à jour logicielles pour ses appareils phares. Les propriétaires de smartphones Galaxy S24 en Europe ont commencé à recevoir la nouvelle interface One UI 8.5 basée sur le système d'exploitation Android 16. Cette mise à jour améliore non seulement la stabilité du système, mais accorde également une attention particulière aux questions de sécurité. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations fournies par Tarun Vats, le nouveau firmware est distribué sous les numéros S928BXXS6DZF2, S928BOXM6DZF2 et S928BXXS6DZF1. Fait notable, les captures d'écran circulant sur le web confirment que cette mise à jour repose précisément sur la plateforme Android 16. Cela démontre la stratégie de Samsung de fournir rapidement les nouvelles fonctionnalités de Google à ses utilisateurs.

La taille du pack de mise à jour est d'environ 484 MB. Ce pack inclut également les correctifs de sécurité datés du 5 juin 2026. De telles mesures de sécurité sont cruciales pour protéger les données personnelles des utilisateurs et éliminer les vulnérabilités du système. Pour les utilisateurs de Samsung en Ouzbékistan, ce déploiement est attendu progressivement dans les prochaines semaines.

Étapes du déploiement mondial

Ce firmware a été testé avec succès et déployé massivement en Corée du Sud, pays d'origine de l'entreprise, il y a une semaine. C'est maintenant au tour du marché européen. Selon les experts, le déploiement mondial de l'interface One UI 8.5 prouve une fois de plus le leadership de Samsung en matière de support logiciel.

Le rapport mentionne également que le processus de mise à jour pour la série Galaxy S23 de l'année dernière est sur le point de commencer. À partir de cette semaine, les propriétaires de Galaxy S23 en Corée du Sud pourront également télécharger la version One UI 8.5. Cela montre que Samsung ne néglige pas ses anciens modèles phares.

L'insider Tarun Vats a déjà fourni des informations précises sur les produits Samsung. En particulier, il a correctement prédit la date de sortie de la version bêta de One UI 8.0 ainsi que les moments de présentation des modèles Galaxy S24 et Galaxy S25. Ses dernières informations sont donc une nouvelle attendue pour les utilisateurs de l'écosystème Samsung.

Actuellement, les propriétaires de Galaxy S24 peuvent se rendre dans les paramètres de leur appareil et vérifier la disponibilité de la nouvelle version via le menu "Mise à jour logicielle". Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi et de s'assurer que la batterie du smartphone est suffisamment chargée pour télécharger la mise à jour.

SamsungGalaxy S24Android 16One UI 8.5Technologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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