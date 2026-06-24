Le gouvernement indien renforce le contrôle sur la plateforme Telegram

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Le gouvernement indien renforce le contrôle sur la plateforme Telegram

Le gouvernement indien a exprimé de graves préoccupations concernant la diffusion de contenus illustrant des violences sexuelles sur les enfants et la réalisation d'importantes fraudes financières sur le messager Telegram. Selon un rapport préparé par le centre de coordination de lutte contre la cybercriminalité du ministère de l'Intérieur, les autorités étatiques ont placé les groupes suspects de la plateforme sous « surveillance active ». C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Un document officiel de 35 pages consulté par l'agence Reuters souligne que les fonctions de confidentialité de Telegram créent un environnement favorable aux cybercriminels. En particulier, la possibilité de communiquer sans afficher le numéro de téléphone complique le processus d'identification. À cet égard, Telegram a été jugé plus vulnérable du point de vue de la sécurité par rapport à WhatsApp, qui dispose d'une audience de plus de 500 millions de personnes en Inde.

Interdiction et pression juridique

Ce rapport a été présenté dans le cadre d'une procédure judiciaire suite à la fuite de questions d'examens d'entrée dans les universités de médecine du pays. Après cet incident, l'application avait été bloquée pendant une semaine. Bien que l'interdiction ait été levée et que l'application soit revenue sur le Google Play Store, les soupçons du gouvernement envers le messager persistent.

L'administration de Telegram est également accusée de ne pas prendre suffisamment de mesures contre la propagation de fausses informations sur ses canaux. Bien que les représentants de l'entreprise rejettent ces accusations, le gouvernement indien insiste sur le fait que les cybercriminels poursuivent leurs activités illégales via des groupes et des canaux fermés.

Mesures de sécurité et changements futurs

Selon le rapport gouvernemental, le niveau d'anonymat de Telegram donne aux criminels un sentiment d'impunité. Par conséquent, les forces de l'ordre ont renforcé le système de surveillance des communautés suspectes au sein du messager. Cela vise non seulement à prévenir le contenu sexuel, mais aussi les schémas financiers et les fraudes à grande échelle.

Pour l'instant, Telegram et le ministère de l'Intérieur indien s'abstiennent de tout commentaire officiel sur ce rapport. Cependant, selon les experts, de telles accusations sur un marché aussi vaste que l'Inde pourraient entraîner de graves conséquences juridiques pour la plateforme. Certaines fonctions de l'application, notamment la possibilité d'éditer d'anciens messages, ne devraient être pleinement rétablies qu'après le 30 juin.

Étant donné que Telegram est également le moyen de communication le plus populaire pour les utilisateurs ouzbeks, de telles enquêtes à l'échelle mondiale influenceront inévitablement la future politique de sécurité de la plateforme. La situation en Inde pourrait constituer un précédent important définissant le niveau de coopération du messager avec les autorités étatiques à travers le monde.

TelegramIndeCybercriminalitéConfidentialitéSécurité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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